Як американці голосували на виборах-2020. Фоторепортаж

У мережі опублікували фото з виборів у США, які почалися в країні у вівторок, 3 листопада.

Знімками в соцмережах, зокрема, Twitter, поділилися і самі виборці, і журналісти. Так, CGTN пише, що жителі Атланти поєднали голосування з вечіркою в Центрі відпочинку Мартіна на південному заході міста.

Центр відпочинку Мартіна Twitter / CGTN

Виборці зібралися на вечірку Twitter / CGTN

Біля ділянки голосування в Атланті влаштували невеликий мітинг Twitter / CGTN

Правоохранітельніца в Атланті Twitter / CGTN

Виборці на вечірці Twitter / CGTN

Виборець на вечірці в Атланті Twitter / CGTN

Більшість тих, хто голосував, використовували маски Twitter / CGTN

Крім того, як пише CGTN America, група людей, одягнених в урни для голосування, танцювала перед мерією Філадельфії, коли дострокове голосування підійшло до кінця.

Філадельфія Twitter / CGTN America

У Філадельфії потроїли перформанс Twitter / CGTN America

У деяких штатах біля дільниць танцювали та співали:

Пропонуємо ознайомитись з іншими фото американських виборів:

Черга на дільницю Twitter / ThatBlitzGuy

Чоловік у "карнавальній" шапці Twitter / ReporteYa

Одна з дільниць Twitter / ReporteYa

Літня жінка прийшла на вибори Twitter / ReporteYa

Вибори-2020 Twitter / ReporteYa

Бабуся показує роздруківку про те, що проголосувала Twitter / Ben Murray-Bruce

Джазова група грає для виборців біля церкви у Філадельфії CNN

Коламбус, штат Огайо CNN

Виборці залишають свої бюлетені в урні в Дойлстауні, штат Пенсільванія CNN

Працівники обробляють бюлетені, що надходять поштою CNN

Штат Пенсільванія CNN

Більш детально про те, як проходили американські вибори, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Білого Дому (Вашингтон) у день голосування, 3 листопада, відбулися зіткнення між активістами та поліцією.