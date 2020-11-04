Як американці голосували на виборах-2020. Фоторепортаж

У мережі опублікували фото з виборів у США, які почалися в країні у вівторок, 3 листопада.

Знімками в соцмережах, зокрема, Twitter, поділилися і самі виборці, і журналісти. Так, CGTN пише, що жителі Атланти поєднали голосування з вечіркою в Центрі відпочинку Мартіна на південному заході міста.

Крім того, як пише CGTN America, група людей, одягнених в урни для голосування, танцювала перед мерією Філадельфії, коли дострокове голосування підійшло до кінця.

У деяких штатах біля дільниць танцювали та співали:

Пропонуємо ознайомитись з іншими фото американських виборів:

Більш детально про те, як проходили американські вибори, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Білого Дому (Вашингтон) у день голосування, 3 листопада, відбулися зіткнення між активістами та поліцією.