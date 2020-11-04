Як американці голосували на виборах-2020. Фоторепортаж

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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Вибори-2020 у США

У мережі опублікували фото з виборів у США, які почалися в країні у вівторок, 3 листопада.

Знімками в соцмережах, зокрема, Twitter, поділилися і самі виборці, і журналісти. Так, CGTN пише, що жителі Атланти поєднали голосування з вечіркою в Центрі відпочинку Мартіна на південному заході міста.

Центр відпочинку Мартіна
Виборці зібралися на вечірку
Біля ділянки голосування в Атланті влаштували невеликий мітинг
Правоохранітельніца в Атланті
Виборці на вечірці
Виборець на вечірці в Атланті
Більшість тих, хто голосував, використовували маски

Крім того, як пише CGTN America, група людей, одягнених в урни для голосування, танцювала перед мерією Філадельфії, коли дострокове голосування підійшло до кінця.

Філадельфія
У Філадельфії потроїли перформанс

У деяких штатах біля дільниць танцювали та співали:

Пропонуємо ознайомитись з іншими фото американських виборів:

Черга на дільницю
Чоловік у "карнавальній" шапці
Одна з дільниць
Літня жінка прийшла на вибори
Вибори-2020
Бабуся показує роздруківку про те, що проголосувала

Більш детально про те, як проходили американські вибори, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Білого Дому (Вашингтон) у день голосування, 3 листопада, відбулися зіткнення між активістами та поліцією.

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