Дуда вийшов до другого туру виборів президента Польщі: результати екзит-полу

Анджей Дуда та Рафал Тшасковській вийдуть до другого туру.

У Польщі за результатами виборів президента країни 28 червня у другий тур пройшли нинішній глава держави Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський.

Дуду підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість", а його конкурент виступив від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція", передає Deutsche Welle.

Згідно з результатами екзит-полу, оприлюднених після закриття виборчих дільниць, за Дуду віддали голоси 41,8% виборців, Тшасковского – 30,4%.

На третьому місці опинився незалежний кандидат Шимон Головня. За ного віддали голоси 13,3%. Ще 7,4% – у кандидата від ультраправої "Конфедерації" Кшиштофа Босака, 2,9% – у лівого кандидата Роберта Бедроні. За лідера "селян" Владислава Косіяк-Камиша проголосувало 2,6%. Решта кандидатів не набрали й одного відсотка.

Оскільки жоден із 11-ти кандидатів не набрав більше 50% голосів у першому турі, на 12 липня призначено другий тур між кандидатами, які посіли перших два місця.

У виступі після оголошення даних екзит-полу Тшасковський заявив, що "ми ще маємо шанс на перемогу".

Голосування пройшло за високої активності виборців. Так, станом на 17:00 явка склала 48%, що значно вище за показник порівняно з попередніми виборами в 2015 році.

Результати голосування. Onet.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, до виборчого бюлетеня на поточних виборах були внесені імена 11 кандидатів на крісло глави Польщі. Через пандемію вибори проходили в особливому режимі.

У 2015 році Анджей Дуда сенсаційно переміг тодішнього президента країни Броніслава Коморовського.