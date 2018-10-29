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Вибори президента Грузії: стало відомо, хто вийшов у другий тур

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Жоден із кандидатів у президенти Грузії не набрав необхідних для перемоги в першому турі 50% голосів. У країні пройде другий тур виборів.

Як повідомляє ЦВК країни, у другий тур вийшли незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", і член опозиційного об'єднання "Сила в єдності" Григол Вашадзе.

За підсумками обробки 100% бюлетенів, Зурабішвілі набрала 38,64% голосів, Вашадзе — 37,7%.

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Вибори президента Грузії: стало відомо, хто вийшов у другий тур

Саломе Зурабішвілі

Вибори президента Грузії: стало відомо, хто вийшов у другий тур

Григол Вашадзе

Як пояснила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тамар Жванія, останній термін проведення другого туру президентських виборів у Грузії — 2 грудня, повідомляє newsgeorgia.ge.

Вибори президента Грузії: стало відомо, хто вийшов у другий тур
Вибори президента Грузії: стало відомо, хто вийшов у другий тур

Рейтинг учасників президентської гонки у цифрах виглядає так:

Саломе Зурабішвілі — 38,64% або 615 433 голосів;

Григол Вашадзе — 37,74% або 600 970 голосів;

Давид Бакрадзе від "Європейської Грузії" — 10,98% або 174 797 голосів;

Шалва Нателашвілі від "Лейбористської партії" — 3,74% або 59 600 голосів;

Зураб Джапарідзе від партії "Гірчі" — 2,26% або 36 007 голосів;

Давид Усупашвілі від "Руху будівництва" — 2,26% або 36 005 голосів;

Каха Кукава від партії "Вільна Грузія" — 1,33% або 21 183 голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президентом Бразилії був обраний "тропічний Трамп".

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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Очень "интересная" формулировка о независимом кандидате, которого (которую) поддерживает правящая партия, не так ли? Надеюсь, что грузины объединяться и во втором туре поддержат проевропейского, а не прооссийского кандидата в президенты Грузии!!!
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