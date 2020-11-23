Вибори мера Дрогобича: оприлюднено попередні результати ТВК

Чинний міський голова Дрогобича Тарас Кучма попередньо переміг у другому турі місцевих виборів на Львівщині.

Голосування пройшло 22 листопада, цього разу також у селах, які увійшли до Дрогобицької ОТГ. Про це повідомляє місцеве видання "Варто" з посиланням на ТВК.

Кучма і його опонент Андрій Веселий йшли на вибори як самовисуванці. Чинний мер обігнав його трохи менш ніж на 600 голосів. Зокрема, за нього проголосувало 13 109 виборців, а за Веселого – 12 542.

Загалом у виборах взяли участь 25 922 виборці. Було підраховано 25 651 голос, водночас 271 бюлетень визнали недійсним.

Зауважимо, що у першому турі Тарас Кучма набрав 41,48% голосів, а Веселий – 26,05%. У ТВК підкреслили, що нині очікується офіційна інформація щодо результатів виборів міського голови Дрогобича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі виборів міського голови Львова перемагає чинний мер Андрій Садовий ("Самопоміч"). За нього проголосувало 62,8% виборців, а за кандидата від "Європейської солідарності" Олега Синютку – 37,2%, свідчать результати екзитполу "Студії Савіка Шустера", проведеного компанією Liberty Report.