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Вибори до Європарламенту: "друзі" Путіна зазнали нищівного фіаско

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На виборах до Європарламенту праворадикальні Альтернатива для Німеччини і Австрійська партія свободи, набрали менше голосів, ніж на останніх національних виборах.

Про результати виборах говорять опитування виборців на виході з дільниць, дані яких наводяться в офіційному повідомленні Європейського парламенту, передає "Європейська правда".

Австрійська партія свободи, імідж якої серйозно постраждав через скандал, пов'язаний із зв'язком керівника партії з нібито племінницею російського олігарха, близького до президента РФ Володимира Путіна.

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Як наслідок, попередні дані екзит-полів прогнозують, що АПС отримає 17,5% на європейських виборах. На минулих національних виборах, що відбулися восени 2017 року, АПС показала істотно вищий результат - 26,7%. Також партія змістилася на третє місце, хоча на минулих виборах була другою в Австрії.

У Німеччині партія Альтернатива для Німеччини, яка також симпатизує Росії, набрала 10,6% замість 12,6% на попередніх виборах.

Європарламент

Європарламент

Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 23 по 26 травня в Європейському Союзі пройшли вибори до Європарламенту. У 28 країнах мільйони жителів ЄС оберуть понад 700 депутатів, які і будуть багато в чому визначати політику континенту на найближчі 5 років.

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ЄвропарламентВыборы 2019
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Значит ваши нацики тоже друзья Путина?Они же у вас все как один поцРеоты, как и партии гейропки выступающие за свою государственность,и независимость от бюрократии ЕС являются патриотами своих стран,чем вам рагули неугодны патриоты?
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Новиков Александр
Новиков Александр
26 мая 2019, 22:36 -Выборы в Европарламент: "друзья" Путина потерпели сокрушительное фиаско 26 мая 2019, 23:01 -"Друзья" Путина побеждают на выборах в Европарламент
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Свидомиты! Ваши надежды - это как победа порошенко во втором туре! Потерпите до результатов, не возбуждайтесь напрасно!
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