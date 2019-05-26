Вибори до Європарламенту: "друзі" Путіна зазнали нищівного фіаско

На виборах до Європарламенту праворадикальні Альтернатива для Німеччини і Австрійська партія свободи, набрали менше голосів, ніж на останніх національних виборах.

Про результати виборах говорять опитування виборців на виході з дільниць, дані яких наводяться в офіційному повідомленні Європейського парламенту, передає "Європейська правда".

Австрійська партія свободи, імідж якої серйозно постраждав через скандал, пов'язаний із зв'язком керівника партії з нібито племінницею російського олігарха, близького до президента РФ Володимира Путіна.

Як наслідок, попередні дані екзит-полів прогнозують, що АПС отримає 17,5% на європейських виборах. На минулих національних виборах, що відбулися восени 2017 року, АПС показала істотно вищий результат - 26,7%. Також партія змістилася на третє місце, хоча на минулих виборах була другою в Австрії.

У Німеччині партія Альтернатива для Німеччини, яка також симпатизує Росії, набрала 10,6% замість 12,6% на попередніх виборах.

Європарламент Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 23 по 26 травня в Європейському Союзі пройшли вибори до Європарламенту. У 28 країнах мільйони жителів ЄС оберуть понад 700 депутатів, які і будуть багато в чому визначати політику континенту на найближчі 5 років.

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