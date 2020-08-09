Заблокований інтернет, закрите метро та блокпости: анахронізми, які супроводжують вибори в Білорусі

У день виборів президента Білорусі 9 серпня в країні з перебоями працював інтернет а на вулиці міст ввели силовиків і військову техніку.

Після оприлюднення перших попередніх результатів столиця Білорусі – Мінськ – виявилася практично заблокованою. Саме на вечір неділі опозиціонери запланували масштабну акцію протесту, закликавши громадян виходити на вулиці.

Учасники повинні були зібратися о 20:00-20:30 біля своїх дільниць і висунутися до стели Мінська – міста-героя.

На 22:00 запланований загальний збір мінчан біля Стели. "Далі ми показуємо свою єдність, займаємо центр міста і вимагаємо проведення нових виборів без Лукашенка!" – закликали опозиціонери. Виборців в інших містах активісти закликали виходити на центральні площі.

Перекриті дороги

У центрі Мінська після оголошення попередньої перемоги Олександра Лукашенка утворилися величезні затори. Про це свідчать дані Google-карт.

Жителі столиці повідомляли в соцмережах, що військові влаштували на дорогах міста, а також на в'їздах до столиці, безліч блокпостів. Рух на вулицях практично паралізувало.

Трафік у Мінську. Скріншот карт Google

Трафік у Мінську. Скріншот карт Google

Силовики перекрили також усі входи на проспект Незалежності, де знаходяться Будинок уряду та ЦВК.

Скріншот карт Google

Обмеження в метро

Крім того, після закриття дільниць для голосування в центрі Мінська перекрили дві центральні станції метро.

У столиці Білорусі закрили станції метро. Telegram-канал "Протесты в мире"

Військова техніка в столиці

У день виборів біля адміністрації чинного президента Олександра Лукашенка помітили військові вантажівки, повні щитів. У деяких із них сиділи військові.

На вулицях Мінська також зняли спецтехніку військових.

Військова техніка на вулицях Мінська.

Біля адміністрації Лукашенка.

Блокування інтернету

У Білорусі переставав працювати месенджер Viber, новинні сайти tut.by та nn.by. Не працюють багато опозиційних сайтів і за межами країни.

Інтернет періодично "падав" протягом дня. Сайт tut.by поділився такими розповідями від своїх читачів:

"Дуже повільно вантажаться файли в Telegram без проксі-сервісу", "Дуже повільно завантажується YouTube", "Відвалюються Google-сервіси", "В офісі ліг зашифрований зв'язок на ресурси за межами РБ. Внутрішні сайти РБ ще працюють, месенджери теж".

Люди з Мінська підтверджували погану роботу таких сайтів як google.by – у абонентів МТС у білоруській версії Google, наприклад, не відкривається стрічка з популярними запитами, а пошукові видачі вантажаться по кілька хвилин, передає "Код Дурова".

У людей також не працюють VPN, є проблеми зі з'єднанням Telegram, Instagram і інших сервісів.

У деяких користувачів не відкривається сайт Віктора Бабаріка – незареєстрованого кандидата в президенти.

Додамо, Олександр Лукашенко у своєму недавньому інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону не приховував, що влада буде будь-якими методами боротися з протестними настроями:

"Мені буде ніяково, якщо будуть на вулицях якісь заворушки і доведеться вживати заходів. Це негарно для іміджу країни. Це мене турбує", – говорив Лукашенко.

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