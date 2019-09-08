Вибори 8 вересня: Польща поставила Росію на місце через Крим

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що вважає незаконною організацію Росією виборів до так званих місцевих органів влади на анексованій території АР Крим, а їх результати – недійсними.

Про це повідомила пресслужба прессекретаря МЗС. Заяву опублікували на сайті Посольства Республіки Польща у Києві.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща вважає незаконним організування владою Російської Федерації 8 вересня на території Автономної Республіки Крим в Україні виборів до т.зв. місцевих органів влади, в тому числі до так званих Державної Ради „Кримської Республіки”, Законодавчих зборів міста Севастополя і Ради міста Севастополя", – йдеться в заяві.

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МЗС повідомило, що Польща підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а анексія Криму у березні 2014 року з боку РФ була грубим порушенням міжнародного права.

"В цьому контексті дії, які вчиняє російська влада в окупованому Криму, Польща вважає нелегальними, а результати будь-яких „виборів” – недійсними", – йдеться в заяві.

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МЗС звернуло увагу й на погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, обмеження свободи зібрань і віросповідання, регулярні випадки безправних затримань людей, зокрема кримських татар.

"Закликаємо до міжнародної солідарності у спротиві щодо таких дій, які Російська Федерація провадить на анексованому Кримському півострові", – підкреслили у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в неділю, 8 вересня, відбувся єдиний день голосування. Вибори різного рівня пройшли у всіх 85 регіонах країни. Зокрема, їх організували у анексованому Криму. МЗС України заявило, що проведення Росією так званих виборів в окупованому Криму порушують норми міжнародного гуманітарного права.

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