У США підрахунок голосів тривав так довго, що пауза виглядає зовсім вже перетягнутою і навіть Станіславський, який приділяв особливу увагу вмінню тримати паузу, безумовно, не витримав би і сказав "Не вірю", або "Цей зламався, несіть наступного". Загалом, тут вже змішалися коні і люди, а тому – вже неясно, за ким треба посилати, щоб все це правильно витлумачити, за Софоклом чи за Жванецьким.

Загалом, згідно з останнім оглядом виборів від "The Hill", Байден зміцнив свої позиції в п'ятницю і зберіг цю тенденцію на вихідні:

"Байден розширив свою перевагу в Пенсільванії і Джорджії, двох штатах, де президент Трамп лідирував вранці в п'ятницю, при цьому зміцнив свою перевагу в Неваді і Арізоні, що поставило його в сильну позицію, щоб виграти президентські вибори.

Колишній віце-президент має приблизно 29000 голосів переваги в Пенсільванії, розрив розглядається як достатній на його шляху до перемоги, і 4000 голосів краю в Джорджії. Перемога Байдена в персиковому штаті стане першим випадком перемоги кандидата в президенти від Демократичної партії з 1992 року і запише Джорджію як актив демократів у майбутніх виборчих циклах...

Лідерство Байдена також зросло майже до 23 000 голосів в Неваді, і в той час як його лідерство в Арізоні скоротилося приблизно до 30 000 голосів, прогнозисти сумніваються, що Трамп зможе отримати там достатньо підтримки, щоб надолужити згаяне".

Загалом, ми уважно стежили за динамікою підрахунку голосів всю п'ятницю, причому – робили це з кількох джерел, і в першу чергу з Фокс-Ньюс, активу Трампа – і ось як це виглядає чисто з точки зору динаміки. У Пенсільванії і Джорджії дійсно спочатку лідирував Трамп і якщо дивитися просто на карту США, то вона майже повністю виглядала червоною. Приблизно так само червоними виглядають і карти конкретного штату, окремо.

Але фокус у тому, що площа вирішує не все. Великі площі займають сільські виборчі дільниці, але велика частина виборців знаходиться локально в мегаполісах і на карті цього не видно. Невелика синя пляма посеред червоного моря – не дає уявлення про ситуацію, а там знаходиться переважна кількість виборців.

Так ось, в Джорджії, а потім і в Пенсільванії, Байден спочатку наздогнав Трампа, а потім і вирвався вперед. Спочатку на кілька сотень голосів, потім – на кілька тисяч, і потихеньку почав нарощувати відрив. І тут у Трампа почалася істерика. У цьому його абсолютно не можна порівнювати з Обамою, який спокійно і без скандалів передав свої повноваження.

Хоча перемога Трампа в 2016 році ще буде розслідувана до кінця, а не до половини, як зараз. Тоді вже було всім зрозуміло, що російські спецслужби грубо втрутилися в хід виборів і в результаті постраждала кандидат від демократів. Але до сих пір слідство не сформулювало, на чию користь спрацювали росіяни. Але відповідь на це питання, рано чи пізно, буде оформлена. І тим не менше, влада була передана Трампу без епічних драм, істерик і танців з бубнами.

Але дідусь Донні не з тих, хто дотримується правил і традицій. Суди вже завалені позовами на перерахунок голосів і частина з них вже відхилена, а частина – знаходиться в стадії перерахунку, зокрема – в Джорджії. Трамп же б'ється в істериці і заявляє про те, що у нього вкрали вибори. Справа дійшла до безпрецедентних випадків.

Твіттер став блокувати потік його свідомості, залишаючи повідомлення про те, що твіт видалений як помилковий, здатний вплинути на хід виборів. Але і це не все. Ряд телеканалів були змушені перервати мовлення Трампа, з тієї ж причини. Трамп не просто ніс відверту брехню, але і остаточно втратив обличчя, чого не було у виконанні чинного президента США.

Одним з головних передвиборних гасел Трампа було те, що через вік, Байден має психічні відхилення. Кілька разів він просто називав його дурнем. До речі, якщо хтось візьметься підрахувати всіх тих, кого Трамп встиг назвати дурнем за 4 роки свого правління, то напевно набереться батальйон або навіть полк таких людей.

Так ось, судячи з поведінки в дні після закінчення голосування, питання про психічне здоров'я виникають вже до самого Трампу, оскільки він відкрито сипле виразами типу "шахраї, що вкрали вибори" або "правильні голоси і неправильні голоси". Такої дичини не ніс жоден з його попередників.

Проте в такій скандальній ситуації, після цих суцільних звинувачень, підрахунок голосів, на ділянках цих кількох штатів, що залишилися, пішов набагато повільніше і продовжиться на вихідних, чого взагалі ніхто не міг очікувати, але як виявилося, не це найцікавіше в цій епопеї.

Адже Штати живуть не тільки виборами. Там тривають і інші значущі процеси, наприклад – епідемія коронавируса, з якою Трамп не захотів боротися серйозно і як годиться. Більш того, після того як він сам перехворів на корону, він взагалі плюнув на цю тему, а тема (за Ніцше) – плюнула в нього і взагалі – в США.

Так вчора, 6 листопада, США перетнули психологічну позначку в 10 мільйонів інфікованих вперше з моменту початку епідемії. Більше того, в цей же день був встановлений абсолютний світовий рекорд добового приросту інфікованих, показаних однією країною і ця країна – США. Отже, тепер рекорд становить 132 540 випадків за 24 години. І раз вже мова зайшла про добові рекорди, то цього дня був встановлений і наш власний рекорд з подоланням психологічної позначки, а саме – 10 746 випадків, ну і світ – теж поставив рекорд – 617 383 випадків інфікування і 9 084 загиблих за добу .

Так ось, на тлі такого катастрофічного розвитку подій в США і світі, головною темою Штатів стало те, хто умовить Трампа не бикувати і прийняти результати виборів гідно, без жахливого ср*чу, який він вміє виконувати найкраще. Штати вже могли бачити, як він це робить за менш значущих приводів, а тут він може витворити щось надзвичайне. І ось там гадають, хто його може вмовити, Іванка, Кушнір або хтось із близьких йому людей.

Вдумаймося, флагман демократії, вище його керівництво – шукає людей, які могли б розповісти чинному президенту про те, що він дійсно програв вибори (якщо так покаже підрахунок голосів) і мусить тихо піти з Білого дому. Ось це зараз там є найбільш нагальною проблемою, а не корона.

Міг би хтось припустити ще 10 років тому, що таке в принципі може трапитися в США? Я – ні. А ви?

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