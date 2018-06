"Вибір долі": Трамп показав Кім Чен Ину відео про майбутнє КНДР

Під час зустрічі на саміті в Сінгапурі президент США Дональд Трамп показав лідерові КНДР Кім Чен Ину відеоролик про варіанти розвитку подій на Корейському півострові.

"Ось відео під назвою "Історія однієї можливості", яке я показав Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі", - написав Трамп в Twitter. Відео опубліковано на сторінці Білого дому в Facebook.

Ролик, який називається "Історія можливості", демонструє перспективи об'єднання корейського народу. У ньому Кім Чен Ину предлагат зробити "вибір долі", припинити повторювані цикли історії, почати рух вперед і стати частиною нового світу, в якому відкриті можливості розвитку.

"Чи зробить цей лідер вибір на користь розвитку своєї країни, на користь того, щоб бути частиною світу, щоб стати героєм для свого народу? Потисне він руку світу і чи буде насолоджуватися процвітанням, якого ніколи раніше не бачив? Прекрасне життя або ще більша ізоляція? Який шлях він вибере?" - запитує закадровий голос.

