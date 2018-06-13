УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Вибір долі": Трамп показав Кім Чен Ину відео про майбутнє КНДР

2.7тЧитати новину російською

Під час зустрічі на саміті в Сінгапурі президент США Дональд Трамп показав лідерові КНДР Кім Чен Ину відеоролик про варіанти розвитку подій на Корейському півострові.

"Ось відео під назвою "Історія однієї можливості", яке я показав Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі", - написав Трамп в Twitter. Відео опубліковано на сторінці Білого дому в Facebook.

Ролик, який називається "Історія можливості", демонструє перспективи об'єднання корейського народу. У ньому Кім Чен Ину предлагат зробити "вибір долі", припинити повторювані цикли історії, почати рух вперед і стати частиною нового світу, в якому відкриті можливості розвитку.

Новини
Намічається ще дві зустрічі: підведені підсумки переговорів Трампа і Кім Чен Ина

"Чи зробить цей лідер вибір на користь розвитку своєї країни, на користь того, щоб бути частиною світу, щоб стати героєм для свого народу? Потисне він руку світу і чи буде насолоджуватися процвітанням, якого ніколи раніше не бачив? Прекрасне життя або ще більша ізоляція? Який шлях він вибере?" - запитує закадровий голос.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 12 червня в Сінгапурі пройшла історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в готелі Capella. У підсумку, було підписано угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги