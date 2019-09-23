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24 вересня • оновлено в 00:33
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Вибили зуби і кинули в крові: у Польщі напали на студента з України

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У місті Жори на півдні Польщі група з п'яти осіб жорстоко побила 19-річного студента з України.

Про це повідомила в понеділок, 23 вересня, місцева поліція (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився ввечері 21 вересня на вулиці Рибницький. У хлопця запитали про громадянство і, почувши про Україну, накинулися на нього.

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У Польщі жорстоко побили студента з України

У Польщі жорстоко побили студента з України

Зловмисники побили українця до втрати свідомості, завдаючи ударів ногами. Закривавленого хлопця знайшли на тротуарі двоє чоловіків.

Українця доставили в лікарню, де йому надали допомогу. У хлопця виявили множинні гематоми. Також йому вибили зуби.

Поліція офіційно оголосила нападників у розшук. Крім того, Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців.

У Польщі побили українця

У Польщі побили українця

natemat.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня в Польщі знайшли мертвим українця Івана Шпачука, з яким родичі втратили зв'язок ще в середині літа.

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Тема
українці за кордоном
Місце
Польща
Тег
Ukrajinci v Polsku
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Перов Василий
Перов Василий
Иии? Что? Рогуль ни слова не может сказать... Зачем эта новость? Позорить тупых рогулей? Пшеки как имели рогулей 100 лет назад - так и будет. Рабы они и в Польше рабы.. Это только в России рогулям теплым Русским членом по губами проводят.. А во всей Европе бьют!
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