"Ви провалилися": українець вказав Росії на реальний підсумок виборів у Криму

Український політолог Вадим Трюхан заявив, що в тимчасово окупованому Криму вибори президента Росії були провальними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, їхні підсумки не визнає жодна країна цивілізованого світу, зазначив він в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"У Криму ви провалилися. Кримські татари - пішли всього лише 10%. 90% явки не було. Володимир Путін не ризикнув поїхати голосувати в Севастополь. А те, що стосується реакції світу, то він не визнає виборів у Криму", - з упевненістю підсумував Трюхан.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше про низьку активність кримських татар у день виборів президента РФ на тимчасово окупованому півострові заявив і глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.