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"Ви повинні нас годувати!" У мережі підмітили важливий нюанс в історії Росії

2.5тЧитати новину російською

У мережі згадали важливий історичний нюанс - Росія проголосила незалежність від СРСР 12 червня 1990 року, тобто на рік раніше, ніж Україна.

На цьому моменті акцентував увагу український журналіст Денис Казанський. На його переконання, ця подія є дуже показовою в контексті взаємин пострадянських країн.

"У РФ свято. День державного суверенітету або як його неофіційно називають - День незалежності. Так-так, Росія проголосила незалежність від СРСР ще 12 червня 1990 року, на рік раніше, ніж Україна. Чого вони від нас після цього хочуть - незрозуміло", - написав він у своєму Twitter.

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Користувачі відразу підтримали Казанського. "Як цей діагноз називається?", "Ви повинні нас годувати..." - іронізують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сочі на церемонії вручення премії "Кінотавр" голова журі основного конкурсу Олексій Попогребський і глава журі конкурсу "Дебют" Андрій Плахов зі сцени закликали звільнити свого колегу - українського політв'язня Олега Сенцова.

Особа
Денис Казанський
Місце
Росія
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