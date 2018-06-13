"Ви повинні нас годувати!" У мережі підмітили важливий нюанс в історії Росії

У мережі згадали важливий історичний нюанс - Росія проголосила незалежність від СРСР 12 червня 1990 року, тобто на рік раніше, ніж Україна.

На цьому моменті акцентував увагу український журналіст Денис Казанський. На його переконання, ця подія є дуже показовою в контексті взаємин пострадянських країн.

"У РФ свято. День державного суверенітету або як його неофіційно називають - День незалежності. Так-так, Росія проголосила незалежність від СРСР ще 12 червня 1990 року, на рік раніше, ніж Україна. Чого вони від нас після цього хочуть - незрозуміло", - написав він у своєму Twitter.

Користувачі відразу підтримали Казанського. "Як цей діагноз називається?", "Ви повинні нас годувати..." - іронізують вони.

Сьогодні в РФ свято. День державного суверенітету або як його неофіційно називають - День незалежності. Так-так, Росія проголосила незалежність від СРСР ще 12 червня 1990 року, на рік раніше, ніж Україна.



Чого вони від нас після цього хочуть - не зрозуміло - Денис Казанський (@den_kazansky) 12 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сочі на церемонії вручення премії "Кінотавр" голова журі основного конкурсу Олексій Попогребський і глава журі конкурсу "Дебют" Андрій Плахов зі сцени закликали звільнити свого колегу - українського політв'язня Олега Сенцова.