"Ви ненадійні": у НАТО відмовили Путіну з приводу ракет у Європі

У НАТО відмовили Росії у пропозиції ввести мораторій на розгортання у Європі та інших регіонах ракет середньої та малої дальності.

Про це заявила прессекретарка Альянсу Оана Лунгеску, повідомляє Deutsche Welle. У НАТО назвали країну-агресора "ненадійною".

За її словами, Росія розгорнула на своїй території 9М729 (SSC-8 згідно із класифікацією НАТО). Захід неодноразово виступав проти таких дій, для будь-яких переговорів на тему РСМД ці ракети мають бути знищені, а факт знищення перевірений і підтверджений.

Володимир Путін ТАСС

Нагадаємо, 19 вересня президент Росії Володимир Путін передав послання країнам Північноатлантичного альянсу із пропозицією ввести мораторій на розгортання РСМД наземного базування, аналогічного тому, яке оголосила Росія.

Листи від Путіна отримали і лідери країн, що не входять до НАТО, наприклад Китай. Послання аналогічного змісту отримали глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії заявили, що вживуть дзеркальних заходів у відповідь на випробування США крилатої ракети наземного базування.

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