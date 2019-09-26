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27 вересня • оновлено в 19:32
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"Ви ненадійні": у НАТО відмовили Путіну з приводу ракет у Європі

12.4т Читати матеріал російською

У НАТО відмовили Росії у пропозиції ввести мораторій на розгортання у Європі та інших регіонах ракет середньої та малої дальності.

Про це заявила прессекретарка Альянсу Оана Лунгеску, повідомляє Deutsche Welle. У НАТО назвали країну-агресора "ненадійною".

За її словами, Росія розгорнула на своїй території 9М729 (SSC-8 згідно із класифікацією НАТО). Захід неодноразово виступав проти таких дій, для будь-яких переговорів на тему РСМД ці ракети мають бути знищені, а факт знищення перевірений і підтверджений.

Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

Новини
"Війну не почнемо!" У Путіна різко змінили риторику щодо НАТО

Нагадаємо, 19 вересня президент Росії Володимир Путін передав послання країнам Північноатлантичного альянсу із пропозицією ввести мораторій на розгортання РСМД наземного базування, аналогічного тому, яке оголосила Росія.

Листи від Путіна отримали і лідери країн, що не входять до НАТО, наприклад Китай. Послання аналогічного змісту отримали глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії заявили, що вживуть дзеркальних заходів у відповідь на випробування США крилатої ракети наземного базування.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленський сказав, що Україна - сильна держава. Тоді логічно було б фінансово допомогти НАТО :- )))
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Так надо. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат! Это похвально, когда холопы готовы подохнуть прежде пана, а то и вместо пана!:)
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ху*ла послали нах*й
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