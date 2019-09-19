"Ви і так наші!" Соловйов розмріявся, що Україна попроситься до Росії

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що через сто років Україна нібито сама попроситься до складу Росії, однак на той час уже і так буде її територією.

Неадекватними імперськими фантазіями скандальний рупор путінського режиму поділився в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Років через сто Київ буде проситися, а ми будемо дивитися і говорити: "Куди ви проситеся, ви і так давно наші!" – єхидно пожартував Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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