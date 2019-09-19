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19 вересня • оновлено в 05:02
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"Ви і так наші!" Соловйов розмріявся, що Україна попроситься до Росії

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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що через сто років Україна нібито сама попроситься до складу Росії, однак на той час уже і так буде її територією.

Неадекватними імперськими фантазіями скандальний рупор путінського режиму поділився в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Років через сто Київ буде проситися, а ми будемо дивитися і говорити: "Куди ви проситеся, ви і так давно наші!" – єхидно пожартував Соловйов.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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