"Ви і так наші!" Соловйов розмріявся, що Україна попроситься до Росії

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що через сто років Україна нібито сама попроситься до складу Росії, однак на той час уже і так буде її територією.
Неадекватними імперськими фантазіями скандальний рупор путінського режиму поділився в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Років через сто Київ буде проситися, а ми будемо дивитися і говорити: "Куди ви проситеся, ви і так давно наші!" – єхидно пожартував Соловйов.
Володимир Соловйов
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Соловйов осоромився неадекватною ідеєю про купівлю Росією всієї території Лівобережної України.
Також він заявив, що скоро доля Донбасу нібито спіткає західні українські регіони.
Пропагандист стверджував, що Росія повинна застосувати до України такий же підхід, як до Сирії, щоб змусити її припинити війну на Донбасі.
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