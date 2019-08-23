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"Ви фашисти!" Пропагандист Путіна накинувся на українку на росТБ

1.1т Читати матеріал російською

Російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов влаштував істерику на російському пропагандистському телебаченні через українські історичні постаті.

Обговорюючи новий проект Українського інституту національної пам'яті "Фактор свободи", в якому змоделювали сторінки видатних борців за волю України у соцмережах, він мало не з кулаками накинувся на журналістку Яніну Соколовську. Інцидент стався в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Скандал почався з того, що Соколовська назвала Івана Мазепу і Симона Петлюру великими мислителями свого часу. Саме після цих слів і вибухнув обуреннями рупор Кремля.

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Скандал на російському телебаченні

Скандал на російському телебаченні

Скріншот відео

"Про що ви говорите, дівчино? Дорога моя! На сторінці Симона Петлюри не вистачає фотографії 70 тисяч вбитих ним євреїв, вагітних жінок, маленьких дітей! Новонароджених кидали у вогонь! Що ви верзете?! Ви взагалі там з глузду з'їхали! І взагалі вийдіть з цієї студії!" – розлючено кричав він на українку, яка підійшла до нього, щоб попросити замовкнути і дати їй висловитися.

Але Мартинов не збирався брати себе в руки і продовжив кидатися на опонентку, не стримуючи своєї агресії.

"Відійдіть звідси і не змушуйте мене верещати на жінку! Навіщо ви сюди їдете? Ви фашисти, зрозуміло?!" – не вгавав путінський посіпака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мартинов поскандалив з частим українським гостем російських ефірів Гордієм Бєловим. Приводом стала образа, сказана кремлівським пропагандистом, – він назвав Україну державою-вірусом.

У свою чергу Соколовська публічно принизила одіозного російського сенатора Франца Клінцевича після його образливих висловлювань на адресу України в прямому ефірі. Приводом для конфлікту стала суперечка про війну на Донбасі та анексію Криму.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколовська Симон Петлюра
Місце
Росія
Тег
Інститут національної пам'яті
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Соколовская во всей красе демонстрирует сущность рагулей. Тупая xoxлуха считает себя экспердом во всех вопросах, никого не слушая постоянно перебивает и если ей что то говорят, то она параллельно тупо и монотонно буровит что то свое.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Так вроде всё правильно ответил
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