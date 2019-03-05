"Ви є завдяки Росії!" На росТБ накинулися на Україну з претензіями

Російський пропагандист, політолог Дмитро Куликов нахабно висловився про Україну, назвавши її проектом, який створила Росія.

Він висловив думку, що її нібито взагалі могло б не існувати, якби не воля країни-агресора. Безпідставні претензії Куликов озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Куликов Скріншот відео

"Якщо ви подивитеся на історію, то все, що є нинішня Україна, є результат співпраці з Росією! Не кажучи вже про радянський період, який створив її буквально в цьому вигляді, радянський проект Україна!" — сказав пропагандист.

У якості вельми сумнівного аргументу він використовував твердження про те, що саме нібито завдяки Росії в Україні з'явилася більшість університетів і промисловість.

"Все, що є в України, виникло в результаті співпраці українського і російського народу! Разом це зробили!" — вигукнув Куликов.

Крім того, він додав, що після виборів Україна нібито може повністю втратити все це разом із державністю.

Росія "Аргумент"

"Питання не в тому, хто займе там це місце (президента. — Ред.). Тому що питання в тому, що до усвідомлення сутнісної проблеми потрібно повернутися! І та частина українського народу, яка зможе це зробити, у неї буде якесь історичне майбутнє. А яка не зможе — буде бандерівський заповідник! І до речі, денацифікувати його будуть поляки, не ми. Ось чим справа скінчиться!" — резюмував несамовитий кремлівський "експерт".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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