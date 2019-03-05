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ПолітикаЕкономіка

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"Ви є завдяки Росії!" На росТБ накинулися на Україну з претензіями

5.3тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист, політолог Дмитро Куликов нахабно висловився про Україну, назвавши її проектом, який створила Росія.

Він висловив думку, що її нібито взагалі могло б не існувати, якби не воля країни-агресора. Безпідставні претензії Куликов озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Куликов

Дмитро Куликов

Скріншот відео

"Якщо ви подивитеся на історію, то все, що є нинішня Україна, є результат співпраці з Росією! Не кажучи вже про радянський період, який створив її буквально в цьому вигляді, радянський проект Україна!" — сказав пропагандист.

У якості вельми сумнівного аргументу він використовував твердження про те, що саме нібито завдяки Росії в Україні з'явилася більшість університетів і промисловість.

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"Все, що є в України, виникло в результаті співпраці українського і російського народу! Разом це зробили!" — вигукнув Куликов.

Крім того, він додав, що після виборів Україна нібито може повністю втратити все це разом із державністю.

Росія

Росія

"Аргумент"

"Питання не в тому, хто займе там це місце (президента. Ред.). Тому що питання в тому, що до усвідомлення сутнісної проблеми потрібно повернутися! І та частина українського народу, яка зможе це зробити, у неї буде якесь історичне майбутнє. А яка не зможе буде бандерівський заповідник! І до речі, денацифікувати його будуть поляки, не ми. Ось чим справа скінчиться!" — резюмував несамовитий кремлівський "експерт".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Господа свидомые, когда вы научитесь читать то, что написано, а не то, что вам кажется? КУликов сказал, что достояние Украины "возникло в результате сотрудничества украинского и русского народа". Разве это не так? Ведь тот же Днепрогэс строили/восстанавливали всем Союзом. А после войны неужели все было восстановлено исключительно силами и за счет Украины? Вы в это всерьез верите? При этом, и украинцы активно поднимали Север, Казахстан и проч. Вот и получается - вместе мы сильнее.
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Северг Олег
Северг Олег
Наглое бессовестное враньё !!! Русские пытаются к чужой славе примазаться !!! Геть самозванцев, полностью поддерживаю украинцев ибо: В мемуарах генерала Гофмана в 1926 году можно прочитать: «Создание Украины не есть результат самодеятельности русского народа, а есть результат деятельности моей разведки». А вот мнение французского консула Эмиля Эно (1918 г.): «Украина не имела никогда своей истории и национальной отличительности. Она создана немцами. Прогерманское правительство Скоропадского должно быть ликвидировано». Граф Франц Стадион, австрийский губернатор Галиции,1848 год. "Вы можете расчитывать на поддержку правительства только в том случае, если захотите быть самостоятельным народом и откажетесь от национального единства с народом вне государства, т.е.если захотите быть рутенами, не русскими. Вам не повредит, если примете новое название для того, чтобы отличаться от русских, живущих за пределами Австрии. Хотя вы примете новое название, но все-таки останетесь тем,чем вы были." Польский генерал Людвиг Мерославский (участник первого польского восстания 1830-31 гг.,и глава второго польского восстания 1863-64 гг.)."Завещание",1878 г. "Бросим пожар и бомбы за Днепр и Дон-в сердце России. Пускай он уничтожит ее, раздуем ненависть и ссоры в русском народе. Русские будут рвать себя собственными когтями, а мы будем расти и крепнуть."
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Чим дальше, тим москальня стає все тупішою
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