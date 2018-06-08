"Ви будете винні": МЗС Туреччини жорстко нагадав Європі про окупований Крим

Туреччина не визнає і не визнаватиме анексію Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед членами асоціації культури та допомоги кримським татарам в Анкарі в рамках заходів, приурочених до 74-ї річниці депортації кримсько-татарського народу, повідомляє ТАСС.

Мевлют Чавушоглу РІА

Дипломат розкритикував європейські країни за спроби зняти з міжнародного обговорення питання про державну приналежність Кримського півострова, і нагадав про підтримку України.

"Туреччина не визнає і не визнаватиме анексію Криму. Ми бачимо, що західні країни почали забувати про Крим. Якщо ви сьогодні забудете про Крим, а завтра щось трапиться з Україною, то ви будете нести за це відповідальність", - заявив Чавушоглу .

При цьому були присутні міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Мустафа Джемільов - депутат Верховної ради України, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін розповів про умови повернення українського Криму.