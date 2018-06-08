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"Ви будете винні": МЗС Туреччини жорстко нагадав Європі про окупований Крим

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Туреччина не визнає і не визнаватиме анексію Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед членами асоціації культури та допомоги кримським татарам в Анкарі в рамках заходів, приурочених до 74-ї річниці депортації кримсько-татарського народу, повідомляє ТАСС.

Мевлют Чавушоглу

РІА

Дипломат розкритикував європейські країни за спроби зняти з міжнародного обговорення питання про державну приналежність Кримського півострова, і нагадав про підтримку України.

"Туреччина не визнає і не визнаватиме анексію Криму. Ми бачимо, що західні країни почали забувати про Крим. Якщо ви сьогодні забудете про Крим, а завтра щось трапиться з Україною, то ви будете нести за це відповідальність", - заявив Чавушоглу .

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При цьому були присутні міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Мустафа Джемільов - депутат Верховної ради України, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін розповів про умови повернення українського Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Туреччина
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