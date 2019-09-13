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13 вересня • оновлено в 08:23
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Вгризся у шию: на Філіппінах крокодил живцем з'їв рибалку

1.6т Читати матеріал російською

У філіппінському місті Балабак, провінція Палаван, крокодил з'їв підлітка-рибалку.

Як пише Tabloid Philippines, 15-річний Роміло Саппаяні Міранда відправився на рибалку з 40-річним дядьком Пабло Танаіном і двома кузенами.

Підліток зайшов по пояс у річку і закинув сітку. Тоді рептилія накинулася на нього і вгризлася у шию.

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Вгризся у шию: на Філіппінах крокодил живцем з'їв рибалку

The Sun

Танаін зауважив на поверхні водойми ліхтарик Саппаяні Міранди. Незабаром з'явився крокодил з хлопцем в щелепах і розтерзав його на очах у дядька.

Філіппінець запевнив, що не міг врятувати підлітка, оскільки хижак був занадто великим, а вода – глибокою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї жителі провінції Фуцзянь дістали труп 40-кілограмової кози зі шлунка чотириметрової пітона.

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Філіппіни
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