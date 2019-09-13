Вгризся у шию: на Філіппінах крокодил живцем з'їв рибалку

У філіппінському місті Балабак, провінція Палаван, крокодил з'їв підлітка-рибалку.
Як пише Tabloid Philippines, 15-річний Роміло Саппаяні Міранда відправився на рибалку з 40-річним дядьком Пабло Танаіном і двома кузенами.
Підліток зайшов по пояс у річку і закинув сітку. Тоді рептилія накинулася на нього і вгризлася у шию.
The Sun
Танаін зауважив на поверхні водойми ліхтарик Саппаяні Міранди. Незабаром з'явився крокодил з хлопцем в щелепах і розтерзав його на очах у дядька.
Філіппінець запевнив, що не міг врятувати підлітка, оскільки хижак був занадто великим, а вода – глибокою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї жителі провінції Фуцзянь дістали труп 40-кілограмової кози зі шлунка чотириметрової пітона.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!