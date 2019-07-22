Везло курсантів із Криму: з українським судном в Африці трапилася нова смертельна НП

Український траулер "Іван Голубець", на якому 20 липня спалахнула масштабна пожежа, затонув біля берегів Мавританії, забравши життя двох моряків.

Про це повідомив у Facebook колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

"Судно затонуло вчора уночі в океані, на глибині 35 метрів, і вже є підтвердження про двох загиблих рибалок. Капітан судна – кримчанин Сергій Тимченко був у рейсі з українськими документами. Також на борту перебувало щонайменше троє кадетів фейкового підконтрольного окупантам освітнього закладу – "Керченського державного морського технічного університету", – розповів він.

Пожежа на судні "Іван Голубець" Думська

Водночас Бабін звернув увагу на маневри судна перед пожежею. Зокрема, у траулера за місяць до НП зникли розпізнавальні знаки і була відключена автоматична ідентифікаційна система.

"Дивні дії команди під час спроб порятунку корабля вже дозволяють фахівцям припустити, що в трюмах злощасного судна було щось цікаве, крім власне риби. Щось таке, що краще нікому не показувати", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля берегів Західної Африки загорівся український траулер "Іван Голубець", після чого зник один член екіпажу. Незабаром стало відомо про загиблого і постраждалих.

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