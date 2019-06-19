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Везли 10 т гашишу: українських моряків затримали в Іспанії

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В Іспанії затримали торгове судно ELG під молдавським прапором з 10 тоннами гашишу і українським екіпажем на борту.

Про це повідомляє прес-служба Податкової служби Іспанії. Корабель затримали 17 червня на південний схід від портового міста Картахени на сході країни. Відзначається, що у ході розвідки співробітники митного нагляду виявили на судні близько 350 пакунків з гашишем.

Екіпаж складався з восьми осіб, усі вони є громадянами України.

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В Іспанії затримали судно з українцями

В Іспанії затримали судно з українцями

Ілюстрація

Зазначено, що розслідування проводили в зоні митного контролю Мурсії при координації з головним оперативним управлінням Департаменту митниці та спеціальних податків Податкового агентства і при співпраці з французькими, італійськими та турецькою владою, а також Центром розвідки проти тероризму і організованої злочинності (CITCO) і Координаційним центром з боротьби з наркотиками у Середземномор'ї.

Корабель привернув увагу іспанських правоохоронців ще півроку тому.

У підсумку, наркотики були вилучені, судно ELG і його екіпаж в супроводі патрульних катерів були відправлені в порт міста Картахени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше моряки, які перебували на затриманому в грудні 2018 року Збройними силами Єгипту танкері з нафтою Sea Shark, повернулися назад в Україну.

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Іспанія
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