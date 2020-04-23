В'єтнам почав вихід із карантину: як країна поборола COVID-19

У В'єтнамі з 23 квітня почали скасовувати карантинні заходи. У країні було зафіксовано всього 268 випадків зараження COVID-19 і жодної смерті.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Протягом останнього тижня не було виявлено жодного нового хворого, передає Daily Mail.

Прем'єр-міністр країни Нгуєн Суан Фук заявив, що після зняття жорсткого карантину жителі однаково зобов'язані дотримуватися заходів щодо запобігання поширенню інфекції.

COVID-19 у В'єтнамі

У країні дозволили відкрити деякі магазини й кафе, запрацювали служби. Однак ажіотажу першого дня пом'якшення обмежень не спостерігалося.

Зазначається, що В'єтнам був однією із країн, які заборонили польоти з Китаю на початку лютого. Тоді в одному з в'єтнамських сіл було зареєстровано водночас більш як 10 заражень. Всіх хворих відразу ж помістили на карантин.

До того ж влада ввела суворі обмеження та відстежувала контакти інфікованих. Майже 80 тисяч осіб в країні були ізольовані.

Наразі майже немає міжнародних рейсів, які прибувають до В'єтнаму, і країна перебуває під частковим блокуванням з початку квітня. Причому з сьогодні поновлюються всі внутрішні польоти місцевих авіаліній.

Додамо, що деякі обмеження залишаються в столиці Ханої, провінціях Бакнінь і Хазянг, а також місті Хошимін. Повний режим ізоляції все ще діє в деяких районах Ханоя, які оголошені територією з високим ступенем ризику. Там карантинні заходи не зніматимуть до 30 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.