Весна уже на підході: найпопулярніший бабак у США передбачив прогноз погоди

Найпопулярніший американський бабак-"метеоролог" Філ передбачив раннє настання весни у США.

Пряму трансляцію цього дійства вів телеканал CNN. Щоб підтримати тварину, біля його нори в місті Панксатоні зібралися місцеві жителі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Бабак- "метеоролог" Філ CNN

результаті, бабак покинув нору і не побачив своєї тіні. Потім один із представників "Клубу бабака" зачитав лист із його прогнозом.

"Моєї тіні немає, тому весна буде ранньою", – сказано в ньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, харківський бабак Тимко III, якого традиційно розбудили на початку лютого, передбачив затяжну весну і нову безсніжну зиму.

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