Весь мир отвернулся от Азербайджана, решившего силой возвращать карабахские территории, оккупация которых Арменией – на самом деле давно известный факт, если учесть, что даже Россия и Армения не признают Нагорно-Карабахскую Республику. Баку подвергается обвинениям в "агрессии", тогда как Армения вызывает сочувствие у большинства русскоязычных наблюдателей. Можно услышать немало утверждений: мол, не сравнивайте с Донбассом, потому что этот кавказский конфликт – давняя история межэтнических и межконфессиональных противоречий. В качестве подтверждения приводятся ссылки на вековое противостояние и армянскую принадлежность территорий.

Специально оговаривают: советские власти умышленно и совершенно без учета местных реалий отписали Карабах Азербайджану, поэтому не стоит ссылаться на международное право. На самом деле Донбасс, который целенаправленно заселяли неукраинцами – это ровно об этом. Его присоединение к Украине было сделано советским режимом с той же целью, с которой "отдавали" Карабах Азербайджану – чтобы создать непреодолимые препятствия для национальных республик, которые однажды захотят отделиться. Вот только Украина, Азербайджан, Армения и прочие государства, входившие в бесчеловечный конгломерат, все равно в итоге отделились, а советская машина обратилась в прах. Зато межнациональные территориальные мины, заложенные советскими властями, взрываются до сих пор – в Украине, Грузии, Молдове и, конечно, между Арменией и Азербайджаном.

И мины эти успешно эксплуатируются нынешней российской администрацией. А теперь еще раз повторите громко: "Карабах – не Донбасс". Не получается, правда? Ведь в противном случае придется вслед за Кремлем лгать о том, что война украинской армии за освобождение своих территорий – это тоже "агрессия". Разумеется, карабахская история имеет свою истинно национальную специфику: конфликт там и правда окрашен кровью и противоборством между народами – в отличие от донбасской резни, которая началась совсем недавно и является в основном продуктом Russia Today и "России 24". Но сроки давности здесь не имеют значения, как не имеет значение и то, как и почему советская власть перемешивала политические карты мира по своему усмотрению. Нет никакого смысла погружаться в исторический спор о том, кто, почему и на каком основании ненавидит друг друга и считает ту или иную землю – своей./

Если мерить правоту такими критериями, как количество лет с момента начала вражды, ее интенсивность и справедливость советских решений (многие из которых были действительно бесчеловечными), можно запутаться так, что половина мира вернется в состояние войны всех против всех, потому что все когда-то воевали друг с другом за земельные наделы. Сейчас, в двадцать первом столетии, когда SpaceX запускает космический интернет, а всякий желающий может заказать себе доставку еды по интернету в любом крупном городе мира, важно только одно, друзья мои. Только. Одно. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. Вот единственный критерий, который уравнивает льва и антилопу, дуб и березу, идиота и гения, демократа и диктатора (да, даже их).

Международные документы. Заглядываем туда, а не в исторические интерпретации. Не они, не монографии и не посты в Facebook, являются мерилом притязаний на Крым, Приднестровье и Южную Осетию, а только законы, утвержденные на уровне ООН. Да, той самой, которую вы все так презираете. Согласно этому самому праву, Азербайджан в момент выхода из СССР сохранял за собой в том числе автономную нагорно-карабахскую область, а значит армяне сейчас – по чисто формальным основаниям – являются оккупантами (которых – по чистой случайности – поддерживает почему-то именно Москва, ранее совершенно случайно поддержавшая ЛДНР, а еще чуть ранее случайно поддержавшая южноосетинский и абхазский анклавы). Насколько все это справедливо – вопрос для историков, а не для международных юристов. Последним как раз все ясно: согласен кто-то или нет, но именно Азербайджан имеет право на эту территорию, на которой – не следует забывать – наряду с армянами живут и азербайджанцы.

Неважно, насколько демократичен Азербайджан. Неважно, сколько цветных революций произошло в Армении. Неважно даже соотношение численности проживающих в Карабахе народов. Важен только закон. Значит ли это, что народ Карабаха не имеет право на самоопределение? Разумеется, нет, ведь это еще одно фундаментальное положение ООН наряду с территориальной целостностью. Вот только решаться этот вопрос должен ПОСЛЕ возвращения территории законном владельцу, а не ДО этого. И решать его следует не военным путем, не путем этнических чисток, не путем геноцида, а на основе внутреннего национального диалога – возможно, с вмешательством международного сообщества и, возможно, с введением миротворцев. ЗАПАДНОГО сообщества и ЗАПАДНЫХ миротворцев. Ни в коем случае не российских. Так, как это было в своем время в теперь уже бывшей Югославии.

Кремль к разрешению таких ситуаций нельзя подпускать на пушечный выстрел, а все потому, что он подобные конфликты: а) сам создает б) сам поддерживает в) сам извлекает из них пользу путем введения "миротворцев", которые затем снимают шкуры овец и предстают в виде волков-оккупантов. Одним словом, педофилов к детям не пускать. Понятно, что армянам и всем, кто их поддерживает, крайне неприятно будет читать мое мнение по этому вопросу, однако здесь нет моих личных предпочтений, если не считать предпочтением, опять же, желание следовать букве международного закона.

Армян и азербайджанцев, гибнущих в этой войне, жаль в одинаковой степени. Особенно же горестно осознавать, что армяне сами отдались на откуп Москве. Пашинян, народ которого оккупировал Карабах, усердно голосовал за Крым, оккупированный Россией. Пашинян – один из нескольких государственных лидеров, который помчался поздравлять Александра Лукашенко с победой на выборах и который не отозвал свое приглашение даже после того, как силовики белорусского режима совершили массовое изнасилование своего народа. Пашинян – в заложниках у Путина, конечно же. В гробу он видел Лукашенко, да и Крым для него, как я понимаю, дело отнюдь не первостепенной важности. Эти жесты он совершил только по одной причине – желая угодить Москве.

Он пришел на волне цветной революции, провел бы в своей стране все необходимые реформы посадил бы всех кого надо и рванул бы в Евросоюз – если бы не рэкетир, который все это время по-дружески хлопал Пашиняна левой рукой и держал пистолет в правой. Можно было бы, конечно, вспомнить сейчас про известный "выбор между позором и войной", но, если честно, у Пашиняна не было толком даже его, так что полученные им позор и война – это скорее неизбежность, а не результат осознанного решения. Впрочем, выбор, как мы помним по финалу "Адвоката Дьявола", есть всегда. Нет. Я не про "застрелиться".

Я про то, что у Пашиняна было несколько лет для подготовки плацдарма для сотрудничества с Западом. Почему Украина получила "Джавелины", учения НАТО и Б-52 в своем небе, а главы Беларуси и Армении до сих пор делают "ку" перед людоедом в Кремле? Да все поэтому. Потому, что даже не пытались совершать шаги в сторону Европы. Кто мог представить, что украинцы, физически не имевшие армии в 2014-м году, увидят уникальные американские конвертопланы над Киевом в 2020-м году? И это украинцы, которые имели куда более прочные – по сравнению с армянами – этно-исторические связи с россиянами! Ищите и обрящете. Армяне, однако, предпочли инертность риску – поэтому и подошли к новому обострению в союзе с Россией, которая вставит нож в спину, а не в союзе с западными странами, которые оказали бы посредничество Азербайджану и Армении в переговорах о мире.

Премьер Сербии ездит сейчас за гарантиями именно в Вашингтон, а не в Москву, как раз по этой причине. Потому, что понимает, кто действительно соблюдает договоренности, а кто постарается отрезать вам голову при первом удобном случае и забрать ваши пожитки. Все помнят, когда закончилась резня в Югославии. Не в тот момент, когда Ельцин прислал своих оборванцев в Приштину, а в тот момент, когда авиация НАТО задействовала 700 ударных самолетов. Опять же, Азербайджан не прогадал, когда сделал ставку на Турцию – потому, что заявления Эрдогана про братский народ Азербайджана – это не метафора и не пустые звуки, в отличие бессмысленных заявлений Кремля про "русские братьев" на Донбассе.

Кремля, который этих же самых братьев вроде Захарченко и Моторолы – устраняет затем за ненадобностью. Чем бы теперь ни кончился карабахский конфликт, ясно одно: в обмен на так называемую военную помощь – если она вообще будет – Москва заберет по частям остатки армянского суверенитета вместе с экономически выгодными секторами. И хорошо, если все это закончится без введения миротворческих войск вдобавок к той оккупационной военной базе России, которая уже стоит в Армении.

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