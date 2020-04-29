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29 квітня • оновлено в 23:59
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Вертоліт НАТО з військовими розбився посеред моря

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Військовий вертоліт НАТО 29 квітня зник із радарів в Іонічному морі біля острова Кефалонія (Греція). Пізніше були знайдені його уламки, мінімум одна особа загинула.

Канадський Sikorsky CH-124 Sea King, що зазнав катастрофи, шукали фрегати ВМС Італії, Канади та Туреччини. На борту було шість осіб, повідомляє грецьке видання militaire.gr.

Sikorsky CH-124 Sea King

Sikorsky CH-124 Sea King

DefPost

Відомо, що вертоліт злетів із військового фрегата і зник у повітряному просторі Італії за 52 морські милі на захід від острова Кефалонія.

Це в 20 милях на захід від зони польотної інформації Афін (FIR Athens), в італійській FIR, тому грецька влада не притягувалася до пошуково-рятувальної операції, але перебувала в готовності.

Уламки вертольота виявив канадський фрегат HMCS Fredericton (FFH 337).

Як писав OBOZREVATEL, раніше США перекинули стелс-бомбардувальники B-2 Spirit в Європу. Вони знаходяться на португальській базі Лажеш на Азорських островах.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Греція
Теги
військові смерть НАТО
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