Версія з ринком в Ухані не підтвердилася: у COVID-19 знайшли цікаву деталь
Версія з ринком в Ухані не підтвердилася: у COVID-19 знайшли цікаву деталь.
Учені з'ясували, що з п'яти підтверджених перших випадків зараження коронавірусом у Китаї лише один можна пов'язати з ринком в Ухані.
Про це йдеться в матеріалі ВВС. Повідомляється, що, ймовірно, інші четверо підчепили інфекцію деінде. Можливо, навіть у різних місцях.
"Так чи інакше головна версія вчених про походження вірусу не підтвердилася. Слід, що вів на ринок, виявився помилковим", – сказано в матеріалі.
"Проблема з COVID-19 полягає саме в тому, що ми досі так і не знайшли в організмі жодної тварини таку версію SARS-CoV-2, яка б дозволяла припустити, що люди заразилися цим вірусом від тварин. Поки, навпаки, усі тварини, у яких виявили SARS-CoV-2, отримали його від людей", – розповіла професорка Інституту Броуда, спільного центру генетичних досліджень Гарварда і MIT Аліна Чан.
У матеріалі зазначено, що очевидно, на ринку в Ухані стався лише перший випадок масового зараження новим вірусом. Залишається загадкою, як він туди потрапив та де і як довго переховувався.
Крім того, учені з Університетського коледжу Лондона підрахували: щоб геноми SARS-CoV-2 і його найближчого родича RATG13 розійшлися від спільного пращура на 4%, які не співпадають, шляхом мутацій, знадобилося б приблизно 50 років еволюції.
На думку вчених, це малоймовірно. Найімовірніше, новий коронавірус отримав частину свого геному, обмінявшись фрагментами РНК з іншим вірусом в організмі якогось проміжного носія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заклик Австралії провести незалежне розслідування, щоб встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2, підтримали 122 країни.
Раніше вчені заявили, що джерелом коронавірусу навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. У результаті досліджень біологів стало відомо, що інфекція могла потрапити туди від зараженої раніше людини, а не від кажанів.
Водночас команда дослідників з Австралії презентувала докази того, що коронавірус "унікально пристосований для зараження людей". На їхню думку, це дає підстави припускати, що COVID-19 міг бути створений штучно.
В Інституті вірусології Ухань заявили, що в них є три живих штами коронавірусу від кажана, але жоден із них не відповідає COVID-19. Так, там спростували заяви президента США Дональда Трампа про те, що хвороба "навмисно просочилася" з їхньої лабораторії.
Влада Китаю підтримала ідею міжнародного наукового розслідування, покликаного з'ясувати питання про походження COVID-19, однак поставила свою умову.