Версія з ринком в Ухані не підтвердилася: у COVID-19 знайшли цікаву деталь.

Учені з'ясували, що з п'яти підтверджених перших випадків зараження коронавірусом у Китаї лише один можна пов'язати з ринком в Ухані.

Про це йдеться в матеріалі ВВС. Повідомляється, що, ймовірно, інші четверо підчепили інфекцію деінде. Можливо, навіть у різних місцях.

"Так чи інакше головна версія вчених про походження вірусу не підтвердилася. Слід, що вів на ринок, виявився помилковим", – сказано в матеріалі.

"Проблема з COVID-19 полягає саме в тому, що ми досі так і не знайшли в організмі жодної тварини таку версію SARS-CoV-2, яка б дозволяла припустити, що люди заразилися цим вірусом від тварин. Поки, навпаки, усі тварини, у яких виявили SARS-CoV-2, отримали його від людей", – розповіла професорка Інституту Броуда, спільного центру генетичних досліджень Гарварда і MIT Аліна Чан.

У матеріалі зазначено, що очевидно, на ринку в Ухані стався лише перший випадок масового зараження новим вірусом. Залишається загадкою, як він туди потрапив та де і як довго переховувався.

Крім того, учені з Університетського коледжу Лондона підрахували: щоб геноми SARS-CoV-2 і його найближчого родича RATG13 розійшлися від спільного пращура на 4%, які не співпадають, шляхом мутацій, знадобилося б приблизно 50 років еволюції.

На думку вчених, це малоймовірно. Найімовірніше, новий коронавірус отримав частину свого геному, обмінявшись фрагментами РНК з іншим вірусом в організмі якогось проміжного носія.

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