"Вершина айсберга": вчені з Уханя оголосили, що продовжать шукати нові віруси

Вчені з Уханьского університету вірусології намір продовжити вивчення вірусів, щоб виявити нові й запобігти можливим спалахам захворювань.

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Про це в інтерв'ю CGTN розповіла одна з провідних вірусологів університету Ши Чженлі. За її словами, вони мають намір приступити до вивчення зоонозних вірусів, носієм яких є тварини.

"Якщо ми хочемо захистити людство від спалаху нового інфекційного захворювання, ми повинні взятися за дослідження цих невідомих вірусів, носіями яких є дикі тварини. Крім того, ми повинні мати в запасі деякі ліки і проявляють реагенти для профілактики і контролю епідемій в майбутньому", – розповіла вона.

Ши Чженлі CGTN

У списку тварин, яких вивчатимуть, є і кажани, які, імовірно, є джерелом COVID-19.

"Віруси, які ми виявили, це насправді лише вершина айсберга. Вони Існують в природі, зважаєте ви з цим чи ні. Якщо ми не будемо їх вивчати, ймовірно буде ще один спалах, і ми не будемо їх знати. Робота, якою ми зараз займаємося – знайти віруси, перш ніж вони знайдуть нас", – додала вірусолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інституті вірусології Ухань є три живих штаму коронавируса від кажана, але жоден з них не відповідає COVID-19.