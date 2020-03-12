Головна Новини
12 березня • оновлено в 16:01
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
Всі статті автора

Вернулся из США: ни одного человека в маске

4.7т
Читати матеріал російською

Посвящается всем дебилам, устроившим сначала истерику с масками и бактерицидными лампами, а теперь истерику с гречкой и консервами.

Я только что вернулся из Америки.

Там уже 1’000 официально заболевших коронавирусом и более 30 умерших.

За 10 дней в Калифорнии - одном из эпицентров вируса в США не видел ни одного местного в маске. Никто никому не меряет температуру, никто не закрывает школы и не останавливает работу кинотеатров.

Дети ходят в школы и детские сады, в штатном режиме работают экскурсии и массовые места скопления людей. Никто не закрывает кинотеатры.

В продуктовых магазинах не сметают полки с крупами и не гребут консервы про запас.

А ведь.

В одном этом штате под 200 заболевших и уже два умерших.

НО.

Другое сразу бросается в глаза.

Везде, абсолютно везде люди все время дезинфицируют руки. В общественных местах массово установлены бесплатные антибактериальные диспенсеры.

Все американцы поголовно безостановочно протирают руки антисептиком. Он стоит бесплатно просто везде: в магазинах, в торговых центрах, в общественных туалетах, на АЗС.

Нет паники, нет истерики, нет дурных запретов и накручивания людей для пиара.

Люди верят в свою медицину, люди доверяют власти, люди знают свои обязанности и соблюдаюсь гигиену.

Вернулся на родину, где официально один заболевший.

У нас.

Масок нет

Термометров нет.

Тестов нет.

ИВЛ не хватает.

Удивительная мы страна.

Мы для пиара селим министров в карантин.

Мы для галочки меряем температуру в аэропортах.

Мы с просроченными на 5 лет масками в Госрезерве.

Мы через два месяца после выявления вируса победоносно сообщаем, что завезли первые 1000 тестов.

Мы без достаточного количества ИВЛ в больницах.

Мы до сих пор не запретили экспорт всех товаров защиты от вируса.

Но зато мы с запасом круп, консерв и туалетной бумаги на десятилетия вперёд.

Достал этот тотальный хаос.

Мой вам совет.

Лучше проветривайте помещения, руки мойте чаще и х*рней майтесь меньше.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
22
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Удивительно даже,ни разу про Путина и Россию.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги