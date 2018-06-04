На днях воюющий на фронте подполковник украинской армии поблагодарил меня за мои скромные публикации, сказал что для поднятия духа рекомендует их к прочтению своим бойцам, но посетовал, что, насколько он понимает, война еще продлится долго, лет пять, не менее.
Я ему возразил тем, что РФ может рухнуть совсем внезапно, как и СССР, и Российская империя — за три дня, дав ссылку на свою публикацию трехлетней давности, в которой описан механизм, по каким фундаментальным причинам и как именно это произойдет. В двух словах, идея публикации заключается в следующем: пытаясь сделать открытую систему замкнутой, она, система, с неизбежностью распадается и/или скатывается в хаос.
Мониторинг публичных выступлений представителей путинской элиты дает повод для осторожного оптимизма. Кажется, до них доходит тот простой факт, что изоляция России приведет к катастрофическим последствиям. С этой точки зрения, интересно выступление главы Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова на прошедшем недавно Питерском Экономическом Форуме.
Макаров прямо и очень эмоционально говорит, что речь на форуме идет об абсолютно нереальных проблемах, и что "добавив в любую неэффективную систему денег, мы сделаем только одно — возможность более эффективно их воровать!".
Судя по всему, Макаров, как, несомненно, человек умный, почувствовал близкий крах путинской системы и публично "переобувается".
Обратите внимание на выражение лиц аудитории, а это высшие чиновники, законотворцы и прочие путинские "небожители", которые вдруг осознали, что король-то — голый.
Не менее интересны и рассуждения главы Коституционного суда России Валерия Зорькина в "Российской газете".
Цитата: "История учит, что усиливающиеся внутренние протесты и недовольство людей могут быть гораздо более опасными по своим социально-политическим последствиям, чем угрозы внешнего порядка. Они за короткий период могут обрушить иллюзию стабильности".
Дальше: "Неадекватное отношение власти к законным требованиям людей может только усиливать процесс дестабилизации".
Зорькин публично вводит термин "иллюзия стабильности" путинской системы, а "процесс дестабилизации" и вовсе признается свершившимся фактом.
Напомню, это именно тот Зорькин, который еще надавно на полном серьезе выступал за возвращение в Россию крепостного права, всячески аргументируя с правовой точки зрения преимущества такого исторического кульбита во времени.
А вот, что пишет бывший представитель "ДНР" в РФ, бывший глава пресс-службы "Единой России" Андрей Родкин:
"Не спешите навешивать ярлыки на всех без исключения представителей (путинской — ЕП) системы и обслуживающих ее структур. Человеку свойственно плыть по течению. И верить в настойчивые мантры тоже.
Только ситуация очень подвижна, и с массовым пониманием того, что эти мантры — всего лишь мантры и повсеместная имитация — власть может ожидать куча неприятных сюрпризов по поводу реальных настроений бюджетников, госпропагандистов, силовиков и прочих охранителей.
Так что, по мере развития процесса разрушения системы, все больше и шире будет складывается фронда среди лояльных. Это логично — люди прежде всего лояльны стране, и если у власти слова расходятся с делом — то уже власть получается нелояльной.
И насчет силовиков, кстати, не надо власти обольщаться. Они тоже все видят. И одно дело — радикалы на площади, и совсем другое — народ в Волоколамске и Кемерове. А если на площади — да вдруг не радикалы явные? К тому ведь идет."
Этой утренней публикацией в выходной день я хотел бы всячески, в меру своих сил, морально поддержать наших бойцов на фронте.
Ночь наиболее темна перед рассветом.
Победа будет за нами.
Героям Слава!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.