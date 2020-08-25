Верховний суд Білорусі ухвалив рішення за скаргою Тихановської на результати виборів

Юрій Сергієнко Світ 19:03, 25.08.2020

Верховний суд Білорусі не порушуватиме справу за скаргою колишньої кандидатки в президенти Світлани Тихановської на рішення Центральної виборчої комісії, яка відмовилася визнавати недійсними підсумки президентських виборів 9 серпня.

Крім неї такі ж відповіді отримали інші екскандидати Андрій Дмитрієв і Анна Канопацька, повідомляє "Інтерфакс".

"У порушенні справи за скаргою Тихановської Світлани Георгіївни на рішення Центральної комісії Республіки Білорусь щодо виборів і проведення республіканських референдумів від 14 серпня 2020 року (постанова № 133) відмовити. Ухвала оскарженню і опротестуванню в апеляційному порядку не підлягає", – йдеться в рішенні суду від 24 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлана Тихановська подала скаргу до ЦВК з вимогою визнати результати голосування недійсними на виборах президента 9 серпня, проте комісія відхилила її.

У штабі кандидата не згодні з тим, що, за даними Центрвиборчкому, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Тихановську підтримали 10,09% виборців.

Нагадаємо, що Євросоюз відмовився визнавати результати виборів президента Білорусі, назвавши їх невільними і несправедливими.

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