Венецію атакувала "велика вода": оголошено режим НС. Нові фото і відео

Мерія Венеції в четвер, 14 листопада, оголосила надзвичайний стан у місті через аномальну повінь.

Про це повідомив у Twitter мер Луінджі Бруньяно, опублікувавши відеозвернення (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми закликаємо уряд допомогти нам, адже витрати будуть значними", – сказав він.

Відзначається, що для подолання наслідків стихії влада задіяла всі можливі сили і засоби. У туристичній метрополії через небезпечно високий рівень води закрили школи і дитсадки.

Мер Венеції уточнив, що знаменита базиліка Святого Марка зазнала "серйозної шкоди". Частину історичної пам'ятки повністю затопило у вівторок, і є побоювання, що може бути порушена структура колон базиліки.

У місто також для оцінки руйнувань прибув прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

При цьому, проєкт захисту міста від затоплення триває ще з 2003 року, але його розкритикували через значні витрати, скандали і затримки. План має на меті побудувати низку плавучих воріт для захисту міста під час повені.

Венецію накрила рекордна повінь

More than 80% of Venice is underwater as the city sees its worst flooding in 50 years. Its mayor has declared a state of emergency and says , "the city is on its knees." Https://t.co/axTtyAh7bd pic.twitter.com/fqxt0G3IeJ - CNBC (@CNBC) November 14, 2019

Venice has been flooding for more than 100 years! THIS IS NOT NEW !!! https://t.co/UDEfbNph2c - Robert Love (@LoveStrongmusic) November 14, 2019

More than 80% of Venice was under water when the tide was at its highest Tuesday night, unleashing "apocalyptic" flooding throughout the lagoon city. - The Weather Network (@weathernetwork) November 14, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Венеції рівень води піднявся до позначки в 187 см, затоплено понад 80% міста.

