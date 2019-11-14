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14 листопада • оновлено в 20:15
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Венецію атакувала "велика вода": оголошено режим НС. Нові фото і відео

1.9т
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Мерія Венеції в четвер, 14 листопада, оголосила надзвичайний стан у місті через аномальну повінь.

Про це повідомив у Twitter мер Луінджі Бруньяно, опублікувавши відеозвернення (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми закликаємо уряд допомогти нам, адже витрати будуть значними", – сказав він.

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Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Twitter Fat Boor

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Twitter Fat Boor

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Twitter Fat Boor

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Twitter Fat Boor

Відзначається, що для подолання наслідків стихії влада задіяла всі можливі сили і засоби. У туристичній метрополії через небезпечно високий рівень води закрили школи і дитсадки.

Мер Венеції уточнив, що знаменита базиліка Святого Марка зазнала "серйозної шкоди". Частину історичної пам'ятки повністю затопило у вівторок, і є побоювання, що може бути порушена структура колон базиліки.

У місто також для оцінки руйнувань прибув прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

При цьому, проєкт захисту міста від затоплення триває ще з 2003 року, але його розкритикували через значні витрати, скандали і затримки. План має на меті побудувати низку плавучих воріт для захисту міста під час повені.

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Венецію накрила рекордна повінь

Twitter julieaobrien

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Венеції рівень води піднявся до позначки в 187 см, затоплено понад 80% міста.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Італія Венеція
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Если своих мозгов не хватает, спросите у Петербуга, как защищаться от наводнений. Но у венецианцев соображалка работает, только когда они берут с туриста 20 евро за 2 часа парковки автомобиля, но вот потратить эти деньги на решение давно известной проблемы наводнений им не позволяет жадность.
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