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Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган. Фото і відео НП

12.8тЧитати матеріал російською

У понеділок, 29 жовтня, ураган в Італії забрав життя чотирьох людей, а 75% Венеції пішло під воду.

Рівень води в місті піднявся до 156 см над рівнем моря, передає ANSA. Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили.

Відзначається, що через негоду двоє людей загинули в результаті падіння дерева на автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево впало на інше авто, що призвело до загибелі однієї людини та серйозного поранення іншої.

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Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, який йшов по вулиці. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ansa.it

У Римі через сильний вітер для туристів закрили ряд пам'ятників, зокрема Колізей, Палатинский пагорб і Римський форум. У місті закрили всі школи, призупинили заняття і в столичному університеті. Метеорологи попереджають жителів, що Рим може накрити ще й град.

Також ыз міркувань безпеки туристів евакуювали з руїн міста Помпеї.

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ilfoglio.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ilfoglio.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ilfoglio.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ilfoglio.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ilfoglio.it

Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган

ilfoglio.it

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше в італійському регіоні Калабрія стався зсув, у результаті якого загинули чотири людини, серед них - відомий підприємець у сфері охорони здоров'я Массімо Мореллі.

Місце
Італія
Об'єкти
ураганфотографиивидеозлива
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