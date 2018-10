Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган. Фото і відео НП

У понеділок, 29 жовтня, ураган в Італії забрав життя чотирьох людей, а 75% Венеції пішло під воду.

Рівень води в місті піднявся до 156 см над рівнем моря, передає ANSA. Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили.

Відзначається, що через негоду двоє людей загинули в результаті падіння дерева на автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево впало на інше авто, що призвело до загибелі однієї людини та серйозного поранення іншої.

Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, який йшов по вулиці. Від отриманих травм він помер у лікарні.

У Римі через сильний вітер для туристів закрили ряд пам'ятників, зокрема Колізей, Палатинский пагорб і Римський форум. У місті закрили всі школи, призупинили заняття і в столичному університеті. Метеорологи попереджають жителів, що Рим може накрити ще й град.

Також ыз міркувань безпеки туристів евакуювали з руїн міста Помпеї.

This is happening today ... 😂 My life Adventures continue 🤪 Venice is being flooded 🙃 #Life #Adventures #Venezia #Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/kLc4iBGWvB

This was the peak of this afternoons 150cm #AcquaAlta , venturing out for the midnight return of 140cm #venezia #venice #Venedig #Venise pic.twitter.com/k5Cqp9rGZF