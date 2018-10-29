Венеція потонула: Італію накрив смертоносний ураган. Фото і відео НП

У понеділок, 29 жовтня, ураган в Італії забрав життя чотирьох людей, а 75% Венеції пішло під воду.
Рівень води в місті піднявся до 156 см над рівнем моря, передає ANSA. Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили.
Відзначається, що через негоду двоє людей загинули в результаті падіння дерева на автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево впало на інше авто, що призвело до загибелі однієї людини та серйозного поранення іншої.
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Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, який йшов по вулиці. Від отриманих травм він помер у лікарні.
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У Римі через сильний вітер для туристів закрили ряд пам'ятників, зокрема Колізей, Палатинский пагорб і Римський форум. У місті закрили всі школи, призупинили заняття і в столичному університеті. Метеорологи попереджають жителів, що Рим може накрити ще й град.
Також ыз міркувань безпеки туристів евакуювали з руїн міста Помпеї.
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This is happening today ... 😂 My life Adventures continue 🤪 Venice is being flooded 🙃 #Life #Adventures #Venezia #Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/kLc4iBGWvB- Aleksandra Wozniak (@ alekswozniak87) 28 жовтня 2018 р.
This was the peak of this afternoons 150cm #AcquaAlta , venturing out for the midnight return of 140cm #venezia #venice #Venedig #Venise pic.twitter.com/k5Cqp9rGZF- Iain Reid (@beanotownphoto) 29 жовтня 2018 р.
Live from my shop in Venice 🌊💦🌊 #Venezia #AcquaAlta pic.twitter.com/Y5wuk795Wn- Robert Tonon (@tononroberto) 29 жовтня 2018 р.
Nothing to see here ... #venezia #venice #acquaalta pic.twitter.com/gDymJ5pGEV- Iain Reid (@beanotownphoto) 29 жовтня 2018 р
Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше в італійському регіоні Калабрія стався зсув, у результаті якого загинули чотири людини, серед них - відомий підприємець у сфері охорони здоров'я Массімо Мореллі.