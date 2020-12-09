Венеція пішла під воду через помилки в прогнозі. Фото і відео наслідків НП

У Венеції (Італія) відбулася масштабна повінь через помилки в розрахунку кількості опадів.

Система мобільних шлюзів MOSE, призначена для захисту від повеней міста, не була задіяна, через що затопило значну частину міста, передає Ansa.

Глава місцевого відділу громадських робіт Чинция Цинконе сказала що "ми намагаємося оптимальним чином відкалібрувати відкриття і закриття (MOSE)". Вона зазначила, що в середу, 9 грудня, відбудеться нарада, щоб "проаналізувати те, що трапилося вчора (8 грудня), і, при необхідності, внести істотні зміни в процедури, які застосовуються до цих пір для MOSE".

Повінь у Венеції Ansa

Відзначимо, що за прогнозом рівень води не повинен був піднятися вище 120 см, а при 130 см вже потрібно активувати дамбу. Однак вранці 8 грудня рівень води досяг 137 см, але запускати шлюзи вже було пізно.

Вода затопила площу Сан-Марко, найнижчу частину міста. Власникам магазинів довелося блокувати входи дерев'яними панелями, щоб вода не потрапляла всередину.

Венеція виявилася під водою Ansa

Цинконе додала, що захисні бар'єри від повеней залишатимуться в роботі протягом трьох днів, адже за прогнозом очікуються нові паводки.

Нагадаємо, що частину території Італії через бур з сильними дощами або снігопадами накрили повені. За станом на 8 грудня попередньо відомо про 11 загиблих.

Потоп у Венеції Ansa

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році у Венеції в переддень Різдва рівень води піднявся на 144 см вище норми, і місто опинилося затопленим.