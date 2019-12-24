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24 грудня • оновлено в 10:20
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Венеція перед Різдвом знову пішла під воду: фото і відео потопу

1.3т
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У Венеції напередодні Різдва рівень води піднявся на 144 см вище норми. Місто знову було затоплене.

Так, залило значну частину пішохідних вулиць, туристи і містяни змушені ходити помостами, передає "Інтерфакс". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Експерти прогнозували, що рівень води підніметься до позначки у 150 см, однак поки ситуація не настільки катастрофічна.

Венеція перед Різдвом знову пішла під воду
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Потоп у Венеції

Потоп у Венеції

AP Photo/Luigi Costantini

Венеція перед Різдвом знову пішла під воду

La Presse-Anteo Marinoni

У вівторок, 24 грудня, як очікується, вода підніметься до рівня 135 см. 25 грудня, коли католики святкують Різдво, рівень води, за прогнозами, також буде вищим за норму – максимум складе 115 см.

Венеція перед Різдвом знову пішла під воду

La Presse-Anteo Marinoni

Венеція перед Різдвом знову пішла під воду

La Presse-Anteo Marinoni

Венеція перед Різдвом знову пішла під воду

La Presse-Anteo Marinoni

Венеція перед Різдвом знову пішла під воду

La Presse-Anteo Marinoni

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді поточного року у Венеції рівень води піднявся до позначки 187 см, було затоплено понад 80% міста.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Італія Венеція
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