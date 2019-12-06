Загрожує незалежності судів: Венеціанська комісія жорстко пройшлася по реформі Зеленського

Венеціанська комісія назвала законодавчі зміни в судову систему України, ініційовані командою президента Володимира Зеленського, загрозою для її стабільності і незалежності.

Відповідний висновок за результатами аналізу закону №193 опублікувала пресслужба Ради Європи в п'ятницю, 6 грудня. Повний же текст доповіді пообіцяли показати 9 грудня.

Зокрема, стурбованість викликали нові правила, що стосуються структури і ролі суддів Вищої ради правосуддя (ВРП), а також складу і статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), скорочення вдвічі числа суддів Верховного Суду і введення суворих дисциплінарних заходіх щодо суддів і членів ВРП і ВКС.

Венеціанська комісія пройшлася по судовій реформі Зеленського

"Венеціанська комісія вітає той факт, що два органи судового управління були зближені, і проєкт з поширення дії Закону про очищення влади (люстрацію) був відкинутий. Вона також схвалює, що урядова більшість, схоже, відкрита до подальших змін у судовій системі, щоб усунути недоліки нового закону, який був прийнятий за дуже швидкою процедурою, без достатнього врахування думок всіх зацікавлених сторін", – сказано у висновку.

При цьому в комісії підкреслили, що ініціювання після виборів чергової реформи, яка призводить до серйозних змін у складі Верховного Суду, "повідомляє як суддям, так і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, чи зможуть судді Верховного Суду залишатися в офісі чи ні". "Це очевидна загроза їх незалежності", – відзначили експерти.

Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського kp.ua

У комісії висловили думку, що реформа Верховного Суду може бути зроблена після того, як буде зменшене його величезне навантаження, в тому числі за допомогою реформи судів першої та другої інстанції, що має стати ключовим напрямом реформи.

"Після розпуску ВККС 7 листопада 2019 року процедура призначення до судів першої та другої інстанцій повністю припинилася, що викликає жаль. У цих судах необхідно терміново заповнити більше 2 тисяч вакансій, деякі з яких взагалі не працюють через відсутність суддів. Венеціанська комісія заявляє, що терміново мають бути призначені нові судді, які пройшли процедуру переоцінки", – сказано в документі.

Експерти також вирішили, що скорочення числа суддів Верховного Суду до 100, на яке "не було надано достатнього обгрунтування", фактично рівнозначне повторній перевірці і має бути скасовано.

"Перевірка всіх суддів Верховного Суду, коли є сумніви в чесності деяких із них, явно не пропорційна. Крім того, скорочення числа суддів зараз приведе до ще більшого відставання в розгляді справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду. Мета скоротити кількість суддів може бути досягнута на більш пізньому етапі, коли буде зняте поточне навантаження. Скорочення числа суддів, ймовірно, може бути досягнуто шляхом виходу на пенсію або добровільного переведення", – порекомендували в "Венеціанці".

Крім того, експерти наполягли: повинна бути спрощена дисциплінарна процедура. На їхню думку, апеляція на дисциплінарні рішення Вищої ради суддів повинна подаватися безпосередньо до Верховного Суду, а не в реформований Київський міський адміністративний суд і Апеляційний адміністративний суд. З іншого боку, повинні бути відновлені деякі з термінів в дисциплінарному провадженні, скорочені законом №193.

Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу Зеленського vikka.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Венеціанська комісія оприлюднила ще два скандальних висновки..

По-перше, експерти вирішили, що Парламентська асамблея Ради Європи не повинна відмовляти у визнанні повноважень депутатів із Росії – держави-члена РЄ, яка анексувала український Крим.

Також у Венеціанській комісії заявили, що влада України повинна досягти балансу в Законі "Про державну мову", для того, щоб мовна проблема не стала джерелом міжетнічної напруженості в країні.

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