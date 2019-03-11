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Венесуела занурилася у смертельний морок: Гуайдо закликав до кардинальних заходів

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Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.

Він запропонував зробити це на позачерговому засіданні в понеділок, 11 березня, ввечері, передає DW. У той же час президент Венесуели Ніколас Мадуро продовжує стверджувати, що відключення електрики – результат хакерських атак із США.

Він додав, що його уряд працює над відновленням стабільного постачання.

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Венесуела занурилася у смертельний морок: Гуайдо закликав до кардинальних заходів

Віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив про те, що понеділок, 11 березня, оголошений у країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опозиції, у Венесуелі через масштабні відключення електрики масово вмирають тяжкохворі, серед яких багато дітей.

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Особа
Ніколас Мадуро
Місце
Венесуела
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Везде куда приходят подстилки пиндосов, страна опускается во мрак... Посмотрите на концлагерь бандпр "урина")))
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