Венесуела оголосила надзвичайний стан: що сталося

Парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив в країні режим надзвичайного стану у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.
"Режим надзвичайного стану оголошується на всій території країни через катастрофічну ситуацію, що склалася через перебої подачі електроенергії", - йдеться в тексті постанови.
Відзначимо, Гуайдо вніс запит про введення в країні надзвичайного стану строком на 30 днів. У той же час президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що відключення електрики є нібито результатом хакерських атак з США.
За даними опозиції, в Венесуелі через масштабне відключення електрики масово вмирають тяжкохворі, серед яких багато дітей.
Блекаут в Венесуелі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 січня Венесуелу охопили масштабні протести. Тисячі людей вийшли проти президента Ніколаса Мадуро.
На вулицях Каракаса почалися зіткнення між протестувальниками і силовиками. Військові використовували сльозогінний газ і стріляли по людях.
Лідер опозиції і глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе президентом замість Мадуро. Президент США підтримав його і визнав новим главою держави.
31 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав в.о. президента Венесуели Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим главою країни.
2 лютого Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори.
23 лютого стало відомо, що збройні сили Венесуели отримали наказ розгорнути війська на кордоні з Колумбією.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!