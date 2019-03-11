Венесуела оголосила надзвичайний стан: що сталося

Парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив в країні режим надзвичайного стану у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.

"Режим надзвичайного стану оголошується на всій території країни через катастрофічну ситуацію, що склалася через перебої подачі електроенергії", - йдеться в тексті постанови.

Відзначимо, Гуайдо вніс запит про введення в країні надзвичайного стану строком на 30 днів. У той же час президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що відключення електрики є нібито результатом хакерських атак з США.

За даними опозиції, в Венесуелі через масштабне відключення електрики масово вмирають тяжкохворі, серед яких багато дітей.

Блекаут в Венесуелі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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