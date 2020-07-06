Венедиктов розповів, як Лукашенко торгувався з Путіним за посади

Світ 16:19, 6.07.2020

Росія і Білорусь продовжують вести переговори про об'єднання, але зараз вони не в активній стадії.

Як розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, на зустрічі 30 червня у Ржеві президенти Росії Володимир Путін і Білорусі Олександр Лукашенко обговорили можливість відкласти питання інтеграції двох країн (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Уже не горить загальний гімн, загальний герб, загальний президент", – зазначив він.

За словами Венедиктова, Путін торгується з Лукашенком, а іноді залякує його.

"У Лукашенка товар. І він слухає уважно: "Дайте ціну!" А то голова парламенту [об'єднаної держави]! Що ж таке? Це приниження. А Коля? Сина куди?" – розмірковує російський журналіст.

Він додав, що півтора роки тому білоруський президент навіть висловлював готовність до об'єднання, але висував одну умову.

"Російсько-білоруська делегація. Путін і Лукашенко перемовляються. Путін каже: "Давай об'єднаємося", Лукашенко відповідає, мовляв, у мене своя країна. Вони встають вже прощатися, і тут Лукашенко бере Путіна за ґудзик і каже: "Я згоден". Путін, як мені розповіли, розгубився і каже: "На що згоден?" – "На все згоден, Володимир Володимирович. Давайте так: ви президент, я – віце-президент, а на наступний рік навпаки". Я думав, що це анекдот до тих пір, поки один з членів білоруської делегації мені це не розповів через півтора року. "А що, – каже, – це у нас усі знають. А що тут несправедливого-то? Це ж справедливо. А вони йому якийсь парламентський пост [пропонують]", – підкреслив Венедиктов.

Він назвав білоруську сторону "торгашами", а можливе об'єднання двох країн – питанням торгівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников вважає, що Путін буде "дотискати" Лукашенка, щоб знищити державність Білорусі.

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