Великобританія вирішила залишитися в ЄС - ЗМІ

Великобританія готує можливий план "таємно" залишитися в складі Європейського союзу, незважаючи на те, що більшість британців проголосували за Brexit на референдумі 2016 року.

Як пише The Telegraph, на подібні думки євроскептиків наштовхнув той факт, що кабмін виділив 829 тисяч фунтів (понад 1,1 мільйона доларів) на "діяльність, пов'язану з виборами до Європарламенту", в травні 2019 року.

Видання відзначає, що вибори в Європарламент повинні відбутися між 23 і 26 травня 2019 року, тоді як Великобританія повинна покинути ЄС майже за два місяці до цього - 29 березня.

У британському виборчкомі пояснили виділене фінансування якимись "запобіжними засобами".

Там же відзначили, що "швидше за все" Великобританія не братиме участі у виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Брюсселі пройшли екстрені переговори по Brexit .