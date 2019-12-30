Великобританія відреагувала на звільнення і обмін полоненими в Україні

Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності Великої Британії вітає звільнення і обмін ув'язненими в Україні 29 грудня.

Про це йдеться в заяві речника міністерства, опублікованому на сайті уряду Великобританії в понеділок.

"Ми вітаємо обмін полоненими в Україні. Повернення українців, затриманих підтримуваними Росією сепаратистами на сході України, давно назріло. Цей обмін полоненими є ще одним прикладом рішучості президента Зеленського покласти край конфлікту на сході України, і ми високо цінуємо його прагнення домогтися справедливості стосовно протестуючих, убитих в 2014 році", - заявили в міністерстві.

Міністерство закордонних справ Великобританії підкреслює, що Росія повинна виконати свої зобов'язання по Мінським угодами і негайно звільнити всіх інших українських політв'язнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Влдаімір Зеленський.

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