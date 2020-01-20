Тризуб прирівняли до свастики: Великобританія зробила офіційну заяву про міжнародний скандал

Після скандалу з внесенням тризуба в посібник із протидії екстремізму Великобританія заявила, що глибоко поважає офіційні символи української державності.
Відповідну заяву представника британського уряду в понеділок, 20 січня, було опубліковано на Facebook-сторінці посольства країни в Києві.
"Ми визнаємо, що тризуб як головний елемент державного герба України має конституційне, історичне і культурне значення для народу України", – наголошується у тексті.
Ілюстрація. Британія потрапила в скандал з українським тризубом
Відомості-Україна
Також Британія заявила, що "усвідомлює та шкодує через образу", заподіяну появою українського тризуба в поліцейському посібнику.
"Як уже заявляли в поліції, у цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не представляють інтерес у боротьбі з тероризмом", – пояснило посольство.
Представник уряду Великобританії підсумував, що країна залишається на позиціях повної підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У посібнику з протидії екстремізму, підготовленому поліцією Великобританії, в розділі знаків і символів праворадикальних груп розміщений національний герб України.
Тату з гербом подали під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч зі свастикою й іншою нацистською символікою. Також у довіднику міститься емблема полку "Азов".
Посольство України в Британії зажадало офіційних вибачень і видалення зображення.
Фанати Росії бурхливо відреагували на новину. Деякі використали скандал з українським національним гербом для дискредитації країни і пропагандистської мети.
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