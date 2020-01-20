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20 січня • оновлено в 23:23
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Тризуб прирівняли до свастики: Великобританія зробила офіційну заяву про міжнародний скандал

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Після скандалу з внесенням тризуба в посібник із протидії екстремізму Великобританія заявила, що глибоко поважає офіційні символи української державності.

Відповідну заяву представника британського уряду в понеділок, 20 січня, було опубліковано на Facebook-сторінці посольства країни в Києві.

"Ми визнаємо, що тризуб як головний елемент державного герба України має конституційне, історичне і культурне значення для народу України", – наголошується у тексті.

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Ілюстрація. Британія потрапила в скандал з українським тризубом

Ілюстрація. Британія потрапила в скандал з українським тризубом

Відомості-Україна

Також Британія заявила, що "усвідомлює та шкодує через образу", заподіяну появою українського тризуба в поліцейському посібнику.

"Як уже заявляли в поліції, у цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не представляють інтерес у боротьбі з тероризмом", – пояснило посольство.

Представник уряду Великобританії підсумував, що країна залишається на позиціях повної підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У посібнику з протидії екстремізму, підготовленому поліцією Великобританії, в розділі знаків і символів праворадикальних груп розміщений національний герб України.

  • Тату з гербом подали під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч зі свастикою й іншою нацистською символікою. Також у довіднику міститься емблема полку "Азов".

  • Посольство України в Британії зажадало офіційних вибачень і видалення зображення.

  • Фанати Росії бурхливо відреагували на новину. Деякі використали скандал з українським національним гербом для дискредитації країни і пропагандистської мети.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Великобританія
Теги
скандали тероризм символи
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В переводе с дипломатического на русский англичане сказали - paгули, идите нaxep
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Считается, что официальный герб страны несёт судьбоносное содержание для всего государства в целом. Почему-то НИ ОДНО государства не имеет своим гербом кухонный или столовый предмет и только у нас в Украине вилка считается объектом почитания и символом государственности. Стоит всё же подумать о том, что куда более КРАСИВЫМ гербом для Украины мог бы стать СНОП ПШЕНИЦЫ, ВЕТКА КАЛИНЫ, ЛЕТЯЩИЙ АИСТ или ещё что-то подобное. Разве может быть что-то хорошее у страны, чей герб является копией трёхзубой большой вилки, которой махают ЧЕРТИ в аду?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Штуцер Лёва, якщо вже сам не в змозі, дуже коротенький витяг - "...це трактування Тризуба як стилізованого зображення або сокола-«Рарога», або якоря-хреста, або ж це «зброя богів» — птиця-блискавка у синьому небі". Ми навіть не знаємо початкову назву цього знаку, давно він з'явився.
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