Тризуб прирівняли до свастики: Великобританія зробила офіційну заяву про міжнародний скандал

Після скандалу з внесенням тризуба в посібник із протидії екстремізму Великобританія заявила, що глибоко поважає офіційні символи української державності.

Відповідну заяву представника британського уряду в понеділок, 20 січня, було опубліковано на Facebook-сторінці посольства країни в Києві.

"Ми визнаємо, що тризуб як головний елемент державного герба України має конституційне, історичне і культурне значення для народу України", – наголошується у тексті.

Ілюстрація. Британія потрапила в скандал з українським тризубом Відомості-Україна

Також Британія заявила, що "усвідомлює та шкодує через образу", заподіяну появою українського тризуба в поліцейському посібнику.

"Як уже заявляли в поліції, у цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не представляють інтерес у боротьбі з тероризмом", – пояснило посольство.

Представник уряду Великобританії підсумував, що країна залишається на позиціях повної підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У посібнику з протидії екстремізму, підготовленому поліцією Великобританії, в розділі знаків і символів праворадикальних груп розміщений національний герб України.

Тату з гербом подали під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч зі свастикою й іншою нацистською символікою. Також у довіднику міститься емблема полку "Азов".

Посольство України в Британії зажадало офіційних вибачень і видалення зображення.

Фанати Росії бурхливо відреагували на новину. Деякі використали скандал з українським національним гербом для дискредитації країни і пропагандистської мети.

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