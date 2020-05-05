Великобританія обійшла Італію за кількістю смертей від COVID-19

Великобританія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу.

За даними worldometers.info, станом на 5 травня на Туманному Альбіоні зафіксовано 29 427 смертей. Це більше ніж в Італії, яка стала першим епіцентром COVID-19 в Європі – 29 315 смертей.

Британці також займають друге місце в світі за цим показником – у США від коронавірусу померли понад 70 тисяч осіб.

У Великобританії від COVID-19 померли понад 29 тисяч осіб

При цьому всього в країні COVID-19 заразилися майже 195 тисяч осіб. В Італії та Іспанії більше – 213 і 250 тисяч відповідно. У Штатах захворіли понад 1,2 мільйона людей.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 5 травня, в Україні підтверджені 12 697 випадків коронавірусу. За добу додалося ще 366 нових випадків. За весь час померли 316 осіб, а одужати вдалося 1875.

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