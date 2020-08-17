Великобританія не визнала результати виборів у Білорусі

Великобританія не визнала результати президентських вибір в Білорусі і назвала їх фальсифікованими.

Про це заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб, йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

"Світ з жахом спостерігав за насильством, використовуваним білоруською владою для придушення мирних протестів, що послідували за фальсифікованими президентськими виборами. Великобританія не приймає результати", – сказав міністр.

Він заявив про необхідність терміново провести незалежне розслідування "недоліків, які зробили вибори несправедливими" через ОБСЄ.

"Великобританія буде працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягти до відповідальності білоруську владу", – підкреслив Рааб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, протестувальники в Білорусі 17 серпня оголосили загальнонаціональний страйк. До протесту закликали приєднатися всі підприємства країни.