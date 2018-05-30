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ПолітикаЕкономіка

Великий терор: Росії напророкували епоху масового насильства

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У найближчому майбутньому в Росії може повторитися епоха Великого терору - активних громадян чекають нові кримінальні справи, також варто очікувати сплеску політичних вбивств.

Таку думку в своєму " href="http:// " target="_blank">Telegram-каналі висловив глава керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

За його словами Кремль не приховує, що "знаходиться в стані війни, причому активних бойових дій".

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"Будь-які нападки сприймають як атаку, персональні мішені стають героями. У тилу проявляють активність загороджувальні загони з числа оперів ФСБ, рубають антикорупційні палиці на чиновниках, що розкрадають бюджет під час війни. Вони ж шукають представників 5 і 6 колон", - написав правозахисник.

Чіков зазначив, що такі як вбитий журналіст Аркадій Бабченко, інші журналісти-нонкорформісти, кримські татари, правозахисники, екологи, опозиційні політики, антикорупційні розслідувачі "сприймаються комбатантами".

Він упевнений, що до осені арешти в Росії стануть повальними, як і кримінальні справи за політичними мотивами.

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"Чекає нас і масове застосування насильства. Лайтові часи закінчилися, влада розчохлить водомети, електрощити і газ. Восени 2017 го я обіцяв загвинчування. Воно почалося", - підсумував Чіков.

Великим терором прийнято називати масові політичні репресії в СРСР в 1937-38 роках. За різними оцінками, за цей час було засуджено близько 1,5 мільйона чоловік, приблизно половину з них було вбито.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний прогноз про майбутнє Росії дав відомий волонтер.

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Тема
Порушення прав людини в Росії
Місце
Росія
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