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Великий потоп у Сирії: затопило 25 тисяч біженців, фото стихії

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Проливні дощі затопили 11 таборів біженців на північному заході Сирії, в зв'язку з чим без даху над головою залишилися близько 25 тисяч осіб.

Як повідомляє "Анадолу", в зоні лиха опинилися люди, які проживають у провінціях Ідліб і Лазкійе (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

До теперішнього часу запити про надання надзвичайної допомоги надходили з таборів біженців Атме, Ках, Омар і Хірбат-ель-Джавз у північно-західній провінції Латакія.

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Турецькі гуманітарні структури направили допомогу в зону стихійного лиха. Інформації про жертв поки немає. Турецький фонд гумдопомоги оголосив, що незабаром будуть побудовані тимчасові притулки.

Великий потоп у Сирії: затопило 25 тисяч біженців, фото стихії
Великий потоп у Сирії: затопило 25 тисяч біженців, фото стихії
Великий потоп у Сирії: затопило 25 тисяч біженців, фото стихії
Великий потоп у Сирії: затопило 25 тисяч біженців, фото стихії

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройний конфлікт у Сирії почався в 2011 році, через що країну покинули понад 7 млн жителів. 19 грудня президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військ із регіону через успішну операцію з ліквідації терористів ІДІЛ.

Місце
Сирія
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