Великий потоп у Сирії: затопило 25 тисяч біженців, фото стихії

Проливні дощі затопили 11 таборів біженців на північному заході Сирії, в зв'язку з чим без даху над головою залишилися близько 25 тисяч осіб.

Як повідомляє "Анадолу", в зоні лиха опинилися люди, які проживають у провінціях Ідліб і Лазкійе (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

До теперішнього часу запити про надання надзвичайної допомоги надходили з таборів біженців Атме, Ках, Омар і Хірбат-ель-Джавз у північно-західній провінції Латакія.

Турецькі гуманітарні структури направили допомогу в зону стихійного лиха. Інформації про жертв поки немає. Турецький фонд гумдопомоги оголосив, що незабаром будуть побудовані тимчасові притулки.

* MASSIVE * flood in Northern Syria refugee camps destroying homes and everything in them from carpets, to sofas and blankets, to clothing.



Tauqir Sharif, founder of Live Updates from Syria, covers it with live footage on Facebook. #NorthernSyria #Idlib #Atmeh #Syria pic.twitter.com/mFTnzllEkH - peach (@LilahPeach) 26 грудня 2018 р.

#Idlib countryside was hit by the most severe rain of the past years, causing flood



- 70 thousand #Syria | ns are affected and desperate, most of their property is lost

- widespread destruction in the camps

- Civil Defense teams trying to counter the flood pic.twitter.com/wKbEJ3syDf - EHA News (@eha_news) 27 грудня 2018 р.

Refugee camp in opposition-held #Idlib are suffering from severe flooding. As the camps have no sewage whatsoever, the flood threatens the refugees with an outbreak of infectious diseases. pic.twitter.com/zUFg6sCVdi - SMM Syria (@smmsyria) 27 грудня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройний конфлікт у Сирії почався в 2011 році, через що країну покинули понад 7 млн жителів. 19 грудня президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військ із регіону через успішну операцію з ліквідації терористів ІДІЛ.