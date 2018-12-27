Великий потоп у Сирії: затопило 25 тисяч біженців, фото стихії

Проливні дощі затопили 11 таборів біженців на північному заході Сирії, в зв'язку з чим без даху над головою залишилися близько 25 тисяч осіб.
Як повідомляє "Анадолу", в зоні лиха опинилися люди, які проживають у провінціях Ідліб і Лазкійе (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
До теперішнього часу запити про надання надзвичайної допомоги надходили з таборів біженців Атме, Ках, Омар і Хірбат-ель-Джавз у північно-західній провінції Латакія.
Турецькі гуманітарні структури направили допомогу в зону стихійного лиха. Інформації про жертв поки немає. Турецький фонд гумдопомоги оголосив, що незабаром будуть побудовані тимчасові притулки.
* MASSIVE * flood in Northern Syria refugee camps destroying homes and everything in them from carpets, to sofas and blankets, to clothing.- peach (@LilahPeach) 26 грудня 2018 р.
Tauqir Sharif, founder of Live Updates from Syria, covers it with live footage on Facebook. #NorthernSyria #Idlib #Atmeh #Syria pic.twitter.com/mFTnzllEkH
#Idlib countryside was hit by the most severe rain of the past years, causing flood- EHA News (@eha_news) 27 грудня 2018 р.
- 70 thousand #Syria | ns are affected and desperate, most of their property is lost
- widespread destruction in the camps
- Civil Defense teams trying to counter the flood pic.twitter.com/wKbEJ3syDf
Refugee camp in opposition-held #Idlib are suffering from severe flooding. As the camps have no sewage whatsoever, the flood threatens the refugees with an outbreak of infectious diseases. pic.twitter.com/zUFg6sCVdi- SMM Syria (@smmsyria) 27 грудня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збройний конфлікт у Сирії почався в 2011 році, через що країну покинули понад 7 млн жителів. 19 грудня президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військ із регіону через успішну операцію з ліквідації терористів ІДІЛ.