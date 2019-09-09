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10 вересня • оновлено в 06:28
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"Великий крок": Трамп зробив заяву про участь у переговорах щодо України

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Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приєднатися до переговорів про мир в Україні в "нормандському форматі", якщо це буде необхідно.

Про це глава Білого дому заявив у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналіста "Голосу Америки". Раніше про можливість розширення формату заявила українська сторона.

"Якби їм було потрібно, щоб я приєднався, я б приєднався, але, дійсно, вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія (обмін утримуваними особами. – Ред.)", – сказав Трамп.

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За його словами, обмін між Росією та Україною "є дуже великим і дуже позитивним кроком".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
США
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу політика обмін
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Он тоже хiхол, шо ли?!
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Кор Павел
Кор Павел
Нах трампа
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