"Великий крок": Трамп зробив заяву про участь у переговорах щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приєднатися до переговорів про мир в Україні в "нормандському форматі", якщо це буде необхідно.

Про це глава Білого дому заявив у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналіста "Голосу Америки". Раніше про можливість розширення формату заявила українська сторона.

"Якби їм було потрібно, щоб я приєднався, я б приєднався, але, дійсно, вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія (обмін утримуваними особами. – Ред.)", – сказав Трамп.

За його словами, обмін між Росією та Україною "є дуже великим і дуже позитивним кроком".

Дональд Трамп Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі.

"Нормандський формат" можуть розширити вже до грудня поточного року. До нього планується залучити США та Британію.

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у вересні.

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