"Великий друг!" У Сербії назвали Росію найближчим союзником

Сербія не має більшого друга і союзника в захисті своїх інтересів, ніж Росія.

Таку заяву зробив міністр з інновацій в уряді Сербії Ненад Попович 8 грудня під час з'їзду представників близьких партій з Іспанії, Італії, країн Балканського регіону і "Єдиної Росії" в Белграді. Про це повідомляють РИА Новости.

"Завжди, коли могла, Росія нам допомагала, підтримувала нас, а коли за своїми внутрішніми причинами не могла (допомогти), то ніколи нам не заважала. Тому будемо публічно боротися проти будь-яких спроб уявити РФ в негативному світлі в Сербії", – підкреслив Попович .

У Сербії Росію назвали самим близьким союзником radiosputnik.ria.ru

Попович нагадав, що угода про зону вільної торгівлі Белграда і ЄАЕС відкрило для сербського бізнесу ринок в 200 мільйонів чоловік.

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