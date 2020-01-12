Великі ігри: Путін відзвітував перед Ердоганом після розмови з Меркель

Президент Росії Володимир Путін зателефонував лідерові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, щоб обговорити ситуацію в Лівії.

Як повідомляє кремлівський Telegram-канал "Пул N3", також глава країни-агресора доповів турецькому колезі про підсумки переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Продовжено обмін думками про ситуацію в Лівії на основі російсько-турецьких домовленостей, досягнутих в Стамбулі. Путін інформував Ердогана за підсумками минулих переговорів з Ангелою Меркель, а також бесід по телефону з низкою лідерів регіональних держав", – йдеться в повідомленні.

Путін і Ердоган "РИА Новости"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Лівії з 00:00 неділі, 12 січня, національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

До цього Путін і Ердоган узгодили єдину позицію щодо Лівії й закликали всі сторони припинити вогонь і негайно сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, раніше уряд Лівії просив у Туреччини військової підтримки "з повітря, землі і моря", щоб відбити наступ східних сил на столицю країни Тріполі.

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