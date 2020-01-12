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12 січня • оновлено в 11:15
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Великі ігри: Путін відзвітував перед Ердоганом після розмови з Меркель

2.9т
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Президент Росії Володимир Путін зателефонував лідерові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, щоб обговорити ситуацію в Лівії.

Як повідомляє кремлівський Telegram-канал "Пул N3", також глава країни-агресора доповів турецькому колезі про підсумки переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Продовжено обмін думками про ситуацію в Лівії на основі російсько-турецьких домовленостей, досягнутих в Стамбулі. Путін інформував Ердогана за підсумками минулих переговорів з Ангелою Меркель, а також бесід по телефону з низкою лідерів регіональних держав", – йдеться в повідомленні.

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Путін і Ердоган

Путін і Ердоган

"РИА Новости"

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган Ангела Меркель
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Типилы, это Эрдоган звонил Путину!
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4
1
Луковникова Елена
Луковникова Елена
Виктория Довгань не соврешь неделю страдаешь?))) Или не понимаешь значения русских слов отчитался и проинформировал?
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5
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Отчитался это когда вызвали "на ковёр". Писаки давайте больше унизительных слов, чтобы порадовать нерабскую украинскую душонку.
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