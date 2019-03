"Велика вода" поглинула десятки людей в Індонезії: фото і відео страшної стихії

У східній провінції Індонезії Папуа загинули щонайменше 63 особи в результаті раптових повеней, постраждали – 59 осіб.

За даними видання NDTV, кількість жертв може збільшитися, оскільки рятувальники продовжують боротися зі стихією і шукати людей (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Кількість жертв і наслідки стихійного лиха, ймовірно, збільшаться, оскільки пошукові та рятувальні команди все ще намагаються дістатися до інших постраждалих районів. Повені, ймовірно, були викликані зсувом", – розповів прес-секретар Індонезійського національної ради з питань боротьби зі стихійними лихами Сутопо Пурво Нугрохо.

Він пояснив, що пошуково-рятувальні групи тривають, так як не всі райони були досягнуті через повалені дерева, камені та бруд.

Уточнюється, що тільки в Сентані було затоплено понад 150 будинків. Близько 120 громадян евакуйовано з будівлі уряду, а деякі мости зруйновані. По брудних дорогах були розкидані вирвані з коренем дерева та інші уламки, в той час як в маленькому аеропорту Джаяпура пропелерний літак підмило, через що він виявився заблокованим в грязі.

Повені в Сентані, неподалік від столиці провінції Джаяпура, були викликані проливними дощами і наступними зсувами. Папуа межує з незалежною Папуа-Новою Гвінеєю на острові на північ від Австралії.

