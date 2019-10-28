Великі здаються нам такими тому, що

ми стоїмо перед ними на колінах.

Д. Донцов

Такий вираз відомого теоретика української національної ідеї Д.Донцова як ніколи передає весь трагізм сучасної національної свідомості більшості громадян України. Нам надто довго вбивали в голову тезу про нібито меншовартість українців та неспроможність створити власну сильну державу.

Дякувати Богу – не збулось! Маємо і власну державу, і власну гідність. Неодноразово доводили це наші хлопці в окопах російсько-української війни. Але чи до кінця ми все таки встали з колін?

Майже щодня у вітчизняному інформаційному полі можна почути заклики окремих урядовців сусідніх країн про існування тих чи інших територіальних претензій до нашої державі.

Першість в цьому плані мають звичайно росіяни, але не відстають і наші західні сусіди. Як то Угорщина з своїми претензіями на Закарпаття, Румунія із мрією про відновлення "Великої Румунії" (обов’язково з Буковиною у своєму складі), чи то Польща з ностальгією за "Великою Річчю Посполитою" - від Чорного до Балтійського морів. Навіть болгари, і ті сплять і бачать свою маленьку Болгарію на півдні Одеської області.

А що ми? Тільки висловлюємо своє занепокоєння та час від час висилаємо з території нашої держави найбільш одіозних зазіхальників на українські землі.

Чомусь українці забули самі та забули нагадати сусідам, що теж мають своє бачення на справжні кордони нашої держави. Адже сучасні межі України далеко не в повній мірі відображають ареал поширення українців.

Цікавим в цьому плані є декілька історичних документів та карт, які дозволять задуматись нашим сусідам про доцільність подальших ігрищ з кордонами у сучасній Європі.

Так, за матеріалами Петербурзької академії наук (1914р.) справжня Україна мала б виглядати так, як зображено на наведеній карті. Погодьтесь, важко запідозрити науковців періоду російської імперії у любові до українців.

Погодились з висновками царських науковців і вчені періоду СРСР, які більш ґрунтовно підійшли до вивчення цього процесу та підготували відповідне ілюстроване дослідження.

Більш наочно українські територіальні претензії показані на карті розробленій групою невідомих українських волонтерів, які унаочнили всі історичні матеріали про передумови створення "Великої України".

Звичайно, три голодомори, Друга світова війна та примусове переселення українців зробили свою чорну справу, але попри це, десятки тисяч українців, залишились на своїх етнічних землях. Тому, за логікою тих же самих угорців/росіян і їм подібних, українці мають право на возз’єднання з своєю батьківщиною.

Але чи потрібно у Європі ХХІ сторіччя постійні територіальні суперечки на кшталт міжусобиць середньовіччя? Думаю, ні. Але про це мають пам’ятати усі наші сусіди, бо інакше нам теж є про що заявити.

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